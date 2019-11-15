المصدر: الامارات اليوم

إضافة الحواشي في «مستندات غوغل»

يحتاج بعض المستخدمين الأكاديميين إلى إضافة الحواشي السفلية لتوثيق المعلومات المدونة في مستنداتهم. لكن إضافة هذه الحواشي في برامج معالجة الكلمات ليست أمراً سهلاً، بل تحتاج إلى خطوات عديدة. غير أن استخدام الميزة نفسها في برنامج «مستندات غوغل» Google Docs أكثر سهولة. فإذا كنت من مستخدمي البرنامج، اتبع الآتي لإضافة الحواشي السفلية إلى المستند: سجل الدخول إلى حسابك عبر «غوغل درايف»، وافتح المستند الذي ترغب في العمل عليه، ثم ضع مؤشر الفأرة في الموضع الذي تريد أن تظهر فيه الحاشية السفلية، وتوجه إلى أعلى الشاشة وانقر قائمة «الإدراج» Insert، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة التي ظهرت حتى تصل إلى خيار «الحاشية السفلية» Footnote وانقر فوقها، وعندها ستنتقل تلقائياً إلى نهاية الصفحة، ليظهر أمامك خط أفقي، اكتب تحته ما ترغب في إضافته إلى الهامش، وانقر داخل المستند لحفظ ما سجلته، وستلاحظ أن هناك رقماً تمت إضافته إلى الموضع الذي وضعت به مؤشر الفأرة في أعلى الصفحة، وتكرار الرقم نفسه في نهايتها بجانب الحاشية.

محو بيانات الإكمال التلقائي في BRAVE

توفر المتصفحات خيار الملء التلقائي Autofill للبيانات لتسمح للمستخدم باستكمال البيانات الشائعة في نماذج الـ«ويب» بسهولة، دون الاضطرار لإدخالها يدوياً في كل مرة، مثل اسم المستخدم كاملاً، أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص به، والعنوان البريدي، ومعلومات بطاقة الائتمان. فإذا كنت من مستخدمي متصفح Brave، فإنه يمكن محو البيانات التي يتم ملؤها تلقائياً في نماذج الـ«ويب» بعد الانتهاء من عملية التصفح، باتباع الخطوات التالية: انقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة في المتصفح، وتبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية في أعلى يمين الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «المزيد من الأدوات» More Tools وانقر فوقه، ثم مرر داخل النافذة المنبثقة حتى تصل إلى خيار «محو بيانات التصفح» Clear Browsing Data وانقر فوقه، لتظهر نافذة جديدة، انقر قائمة «الإعدادات المتقدمة» Advanced، وضع علامة التأشير داخل المربع الصغير المجاور لخيار «بيانات الاستكمال التلقائي لنماذج الـ(ويب)» Aut Fill Form Data، ثم انقر في نهاية النافذة خيار محو البيانات.