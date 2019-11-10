«دو» تسجل إنجازاً في تنزيل وتحميل البيانات عبر «الجيل الخامس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن نجاحها في تحقيق إنجاز غير مسبوق على مستوى العالم، في معدل سرعة تنزيل وتحميل البيانات عبر شبكة مستقلة من الجيل الخامس بواقع 2 غيغابت في الثانية، باستخدام موجة حاملة واحدة مع عرض نطاق ترددي 100 ميغاهيرتز في النظام الترددي (Band C).

وتمثّل تجربة شبكة الجيل الخامس المستقلة التي أجرتها «دو» أخيراً، تطوراً لافتاً على صعيد الانتقال إلى المرحلة التالية من تطور شبكة الجيل الخامس التجارية، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الواقع بعد إكمال معدل سرعة تنزيل وتحميل البيانات عبر شبكة مستقلة من الجيل الخامس بواقع 2 غيغابت في الثانية باستخدام موجة حاملة واحدة في تردد 3.5 غيغاهرتز مع عرض نطاق ترددي 100 ميغاهيرتز.

ونجحت «دو» خلال التجربة في تحقيق معدل سرعة بلغ 1.8 غيغابت في الثانية تقريباً في عملية تنزيل البيانات و213 ميغابت في الثانية عند تحميل البيانات عبر الشبكة مع خفض زمن الاستجابة إلى أقل من 10 مللي في الثانية. وتم تحقيق هذا الإنجاز عبر شبكة الجيل الخامس التجارية باستخدام شبكة أساسية سحابية محلية مستقلة من الجيل الخامس مع خدمات برمجية مصغرة وأنظمة حاويات البيانات. وتم في التجربة استخدام هاتف ذكي يدعم شبكة الجيل الخامس المستقلة مع (MIMO 4X4)، و(256QAM)، وذلك في عملية تنزيل البيانات، في حين تم استخدام (MIMO 2X2)، و(256QAM) في عملية تحميل البيانات. وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، سليم البلوشي: «نفخر اليوم بتحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق على مستوى العالم في معدل سرعة تنزيل وتحميل البيانات عبر شبكة مستقلة من الجيل الخامس، ما يُشكل علامة فارقة في تاريخ قطاع الاتصالات في دولة الإمارات، ويضع حجر الأساس للاستفادة من إمكانات شبكة الجيل الخامس وتسخيرها لخدمات الإنسان وقطاعات الأعمال في الدولة بما يتماشى مع رؤى المدينة الذكية وأهداف الأجندة الوطنية. ونحن ملتزمون بمواصلة العمل عن قرب مع شركائنا لجعل شبكة الجيل الخامس التجارية واقعاً ملموساً في دولة الإمارات من خلال نشر ودمج أحدث التقنيات والبرمجيات الداعمة للتقنية الجديدة في شبكتنا الأساسية وشبكة الوصول».