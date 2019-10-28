«بينكيو» تطلق شاشتين بكلفة منخفضة

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «بينكيو» التايوانية، أمس، عن إطلاق شاشتين من الشاشات الجديدة من سلسلة Video Enjoyment لعشاق الأفلام والفيديو.

وأوضحت الشركة أن شاشتي (EW2480) و(EW2780) الجديدتين تتوافر بكلفة منخفضة وتأتي بسماعات مدمجة والعديد من إمكانات الضبط والتقنيات المتطورة بما في ذلك تقنية Eye Care.

وأضافت أن شاشات الـ«ملتيميديا» الجديدة، المقرر طرحها في الأسواق العالمية نهاية أكتوبر الجاري، تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD (1920 x 1080 بيكسل) وتعتمد على لوحة IPS وتقنية HDR10.

وبينت أن الشاشة (EW2480) تأتي بقياس 23.8 بوصة، فيما تأتي شاشة (EW2780) بقياس 27 بوصة مع دعم تقنية «بينكيو HDRi».

وأشارت الشركة إلى أن الشاشات الجديدة تأتي بإطار نحيف باللون الأسود، مع توافر ثلاثة منافذ (HDMI 2.0) واثنتين من السماعات بقدرة 2.5 واط، فضلاً عن الكثير من التقنيات المتطورة لزيادة متعة المشاهدة مثل تقنية (Flicker Free وLow Blue Light).