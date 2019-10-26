المصدر: الامارات اليوم

ملمح الإكمال التلقائي في «كروم»

يشكل «التنبؤ التلقائي لمدخلات البحث» ملمحاً مهماً في محرك بحث «غوغل»، إذ إنه وبفضل هذا الملمح يستكمل المحرك عناصر البحث التي يدخلها المستخدم، ويعرض عليه عدداً كبيراً من المقترحات، ومن ثم يكشف له عن موضوعات أخرى مرتبطة بموضوع البحث. إلا أن بعض المستخدمين يفاجأ أحياناً بأن الملمح متوقف عن العمل دون أن يعرف السبب. لذلك، إذا كنت من مستخدمي متصفح «كروم» فإنه يمكنك استعادة عمل ملمح التنبؤ التلقائي في «غوغل» من خلال فتح المتصفح، ثم انقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة في التطبيق.

مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار: «الإعدادات» Settings وانقر فوقه، ثم مرر مجدداً داخل نافذة الإعدادات حتى تصل إلى تبويب: «الأشخاص» People.

انقر ضمن التبويب السابق فوق خيار: «المزامنة وخدمات غوغل» Sync and Google services، ثم حرك المؤشر المجاور لخيار: «الإكمال التلقائي لعمليات البحث وعناوين الويب» Autocomplete searches and URLs من اليسار الى اليمين لتفعيله.

نسخ خصائص الشبكة في «ويندوز 10»

يحتاج المستخدم أحياناً للتعرف الى خصائص الشبكات التي يعمل عليها في نظام «ويندوز»، أو إرسال هذه التفاصيل إلى خبراء للتعرف إلى الخصائص بشكل دقيق ومساعدته في التغلب على مشكلات قد تواجهه. لكنه لا يستطيع نسخ هذه البيانات بسبب ما تتضمنه من رموز وحروف وأرقام. ويسهل نظام تشغيل «ويندوز 10» على مستخدمه عملية نسخ هذه البيانات من خلال صفحة عرض خصائص الشبكات، وذلك من خلال النقر فوق قائمة «ابدأ» Start، ثم مرر داخل الجانب الأيسر من النافذة، حتى تصل إلى ترس الإعدادات ذي اللون الأبيض، وانقر فوقه.

توجه إلى قسم: «الشبكة والإنترنت» Network And Internet وانقر فوقه، ثم مرر داخل الجانب الأيسر من النافذة الجديدة حتى تصل إلى تبويب: «الحالة»، وانقر فوقه.

انقر داخل الجانب الأيمن من النافذة فوق رابط: «إظهار خصائص شبكتك» View Your Network Properties، ثم مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار: «نسخ» Copy وانقر فوقه.