المصدر: دبي - الإمارات اليوم

محو البيانات الأساسية في سجل التصفح

يضم سجل التصفح الكثير من المعلومات الخاصة بالمستخدم، لكن المتصفحات تمنح مستخدميها الفرصة لمحو هذا السجل، غير أن المستخدم قد لا يدرك كيفية محو السجل في بعض المتصفحات،فإذا كنت من مستخدمي متصفح Brave وأردت محو سجل التصفح، فاتبع ما يلي: افتح المتصفح الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل رأس أسد برتقالية اللون، وتوجه إلى أيقونة التنقل الرئيسة في التطبيق، وتبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر حتى تصل إلى خيار «المزيد من الأدوات» More Tools وانقر فوقه، وبعدها مرر داخل النافذة المنبثقة حتى تصل إلى خيار «محو بيانات التصفح» Clear Browsing Data وانقر فوقه، وعندها اختر فئة البيانات التي تفضل حذفها داخل النافذة الجديدة، ثم انقر خيار «محو البيانات» Clear Data في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، علماً بأن الإجراء الافتراضي للمتصفح هو محو البيانات الخاصة بآخر ساعة استخدام.

إصلاح أخطاء الكتابة بالصوت

تحويل الصوت إلى نص مكتوب يعد من إحدى المزايا المهمة التي أضافتها شركة «غوغل» إلى تطبيقات «غوغل درايف»، حيث يمكن للمستخدم إملاء ما يريد من نصوص بدلاً من استخدام لوحة المفاتيح لكتابتها، بل إن «غوغل» ساعدت مستخدمي بعض اللغات على استخدام الصوت في تنسيق النص وتحريره، وإضافة علامات الترقيم إليه، لكن بعض المستخدمين قد يقع في الأخطاء أثناء عملية الإملاء، ثم يرغب في التراجع عنها، فإذا رغبت في إصلاح الخطأ الذي وقعت فيه اتبع الآتي: انقل مؤشر الفأرة إلى المكان الذي حدث به الخطأ، ثم أصلحه كما ترغب من دون أن تقوم بإيقاف «الميكروفون»، وبعد الانتهاء من تصحيح الخطأ، انقل مؤشر الفأرة إلى المكان الجديد الذي ترغب في المتابعة بدءاً منه، ثم انقر بزر الفأرة الأيمن على الكلمات التي تظهر باللون الرمادي داخل النص لتستعرض قائمة الاقتراحات التي يقدمها لك التطبيق وتختار من بينها إن أردت، ولتجنب الأخطاء أثناء الإملاء بصفة عامة حاول أن تتحدث بنبرة صوتك الطبيعية، وبمستوى الصوت الطبيعي.