المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

التغلب على أخطاء التحديث في «فايرفوكس»

يفضل بعض مستخدمي متصفح «فايرفوكس»، العودة إلى الإصدار القديم من المتصفح، إذا صادفوا أي مشكلات بعد التحديث، ظناً منهم أن التحديث هو الذي تسبب في هذه المشكلة، لكن شركة «موزيلا» تنفي ذلك تماماً وتؤكد أن العودة للإصدارات الأقدم ليست الحل الأمثل للمشكلة، بل إنها قد تتسبب في فقدان المستخدم بعض البيانات.

ونصحت الشركة المستخدمين بمراجعة التحديثات بعد إعادة تشغيل الحاسب، إذ قد يتسبب برنامج آخر يعمل على الحاسب في وقت التحديث نفسه في هذه المشكلة، كما أن تشارك الحاسب مع الآخرين ووجود حسابات أخرى لم تسجل الخروج من الحاسب قد يكون السبب. وإذا واجهت المشكلة نفسها فإن أسهل طريقة للحل هي إعادة تشغيل الحاسب، وبمجرد أن يبدأ الحاسب في العمل قم باتخاذ هذه الخطوات:

• افتح متصفح فايرفوكس، ثم انقر فوق قائمة التنقل الرئيسة في المتصفح.

• مرر داخل النافذة التي ستظهر أمامك حتى تصل إلى تبويب المساعدة help وانقر فوقه.

• انقر داخل النافذة الجديدة فوق خيار «حول فايرفوكس» About Firefox، وهنا سيبدأ المتصفح في البحث عن التحديثات التي تم تنزيلها والتعامل معها بشكل صحيح.