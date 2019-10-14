المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

ملمح الإكمال التلقائي لعمليات البحث

يتميز محرك بحث «غوغل» بملمح «التنبؤ والإكمال التلقائي لمدخلات البحث»، وهي ميزة تساعد المستخدم على استكشاف المزيد من العناصر التي يمكن البحث عنها والخاصة بالموضوع نفسه، كما يمكنه أن يلفت نظر المستخدم إلى موضوعات ذات صلة بموضوع بحثه. ويعمل هذا الملمح غالباً بكفاءة، لكنه يتعرض أحياناً للتعطل، وهنا يمكن للمستخدم استعادة عمل الملمح ثانية عن طريق إعادة تشغيل متصفح «كروم»، ولكن دون استخدام الطريقة المعتادة التي تعتمد على غلق المتصفح من زر الغلق الذي يبدو في شكل حرف «x» في أعلى يمين الشاشة، وإنما من خلال الاستعانة بغلق المتصفح من خلال ملمح «مدير المهام». ويتم ذلك النقر أولاً بزر الـ«ماوس» الأيمن فوق «شريط المهام» Taskbar، ثم التمرير داخل النافذة الجديدة، حتى تجد أيقونة متصفح «كروم»، ثم النقر فوقها.

انقر فوق زر «إنهاء المهمة» نهاية الجانب الأيمن من النافذة، وافتح متصفح كروم مرة أخرى، وستلاحظ أن ملمح التنبؤ بالنص بدأ يعمل مجدداً.