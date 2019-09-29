«فوكس سوفت نت» تتعاون مع «تاتا كوميونكيشنز» لاستضافة حلولها السحابية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «فوكس سوفت نت»، الشركة المتخصصة في تطوير البرمجيات وتزويد التطبيقات المؤسسية، عن شراكتها مع شركة «تاتا كوميونكيشنز»، المزود العالمي للبنية التحتية الرقمية، وذلك لاستضافة حلولها السحابية لتخطيط الموارد المؤسسية على منصة «IZO™» السحابية الخاصة.

يشار إلى أن منصة «IZO™» السحابية من «تاتا كوميونكيشنز» تتيح لشركة «فوكس سوفت نت» تقديم حلولها السحابية، لتخطيط الموارد المؤسسية كحلول عبر البنية السحابية العامة، أو كخيار للبنية السحابية الخاصة.

وقال نائب الرئيس المساعد لخدمات الاستضافة المدارة والخدمات السحابية لدى «تاتا كوميونكيشنز»، راجيش أواستي: «نرحب بالشراكة مع (فوكس سوفت نت)، التي تنقل حلولها (فوكس 9) إلى منصتنا السحابية الخاصة (IZO™)، بعد نجاح إثبات مفهومها عبر منصة (تاتا السحابية). وخلال أشهر العمل الستة التي تلت انطلاقها، ساعدت (تاتا كوميونكيشنز) شركة (فوكس سوفت نت) في استقطاب أكثر من 40 عميلاً جديداً».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «فوكس سوفت نت»، علي حيدر: «للعملاء حول العالم مطالب مشتركة، تتمثل في مرونة الدفعات التشغيلية، ومتطلبات القابلية للتوسع، ومرونة الاستخدام، وخيارات التسليم في أي وقت، وفي أي مكان حول العالم، وجميعها تتحقق من خلال منصة (IZO™) السحابية الخاصة. وأصبحت لدينا الآن نقطة اتصال موحدة، لدعم حلولنا البرمجية لتخطيط الموارد المؤسسية. ومن خلال الخدمة السحابية، يمكننا أن نعرف إن كانت هناك مشكلة وبوسعنا إصلاحها سريعاً عن بعد، بحيث لا تعود هناك حاجة لزيارة مقر المؤسسة».

وقبل الانتقال إلى منصة «IZO™» السحابية الخاصة، كانت «فوكس سوفت نت» تقدم لعملائها الترخيص الدائم في الموقع، فيما تبحث عن الشريك المثالي للاستضافة العالمية لتطبيقاتها السحابية «فوكس 9». ومن خلال منصة «تاتا كوميونكيشنز»، بات بوسع «فوكس سوفت نت» أن توفر لعملائها إمكانات التوسع والمرونة التامة في ترخيص البرمجيات السحابية، والتي تقوم على نموذج مرن للدفع عن الاستخدام، وتتيح التنفيذ في أي وقت وأي مكان.