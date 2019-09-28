المصدر: الامارات اليوم

تشارك الصور والفيديو في «ويندوز 10»

قدّمت «مايكروسوفت» تحسينات كثيرة على التطبيقات الافتراضية الموجودة في نظام تشغيل «ويندوز 10» ومنها تطبيق الصور Photos app، لذلك، إذا كنت من مستخدمي «ويندوز 10»، فإنه يمكنك تشارك الصور ومقاطع الفيديو من خلال فتح تطبيق الصور، ثم ابحث عن الصورة أو مقطع الفيديو الذي ترغب في تشاركهما.

انقر فوق زر: «مشاركة» Share. ويمكنك بدلاً من ذلك أن تنقر فوق الصورة بزر الـ«ماوس» الأيمن، ثم التمرير داخل النافذة المنسدلة، والنقر فوق خيار: «مشاركة» Share.

ستظهر أمامك في يمين الشاشة قائمة المشاركة، كما ستظهر أمامك مجموعة تطبيقات يمكنك إتمام عملية المشاركة من خلالها، مثل شبكات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني.

اختر الوسيط الذي ترغب في أن تتم من خلاله مشاركة الصورة، أو ادخل إلى متجر «ويندوز»، واختر التطبيقات التي ترغب فيها إذا لم تكن موجودة في القائمة، ثم اتبع التعليمات التي ستظهر أمامك لإكمال عملية المشاركة.

علامات الترقيم صوتياً في «مستندات غوغل»

من الميزات المهمة التي يحفل بها تطبيق «مستندات غوغل»، ميزة تحويل الصوت إلى نص لمساعدة المستخدم الذي لا يستطيع الكتابة. كما يتيح التطبيق إملاء بعض الأوامر التنسيقية، وهي ميزة متاحة في اللغات: الإنجليزية، والإيطالية، والإسبانية، والفرنسية، والألمانية، والروسية فقط. لذلك، إذا كنت من مستخدمي ملمح «تحويل الصوت إلى نص» باللغة الإنجليزية مثلاً، فإنه يمكنك الاستعانة بهذه النصائح عند تدوين النصوص:

* عندما تنتهي من إملاء جملة مكتملة أو فقرة، قل بصوتك: «نقطة» period.

* عندما تريد استخدام الفاصلة، انطق كلمة: «فاصلة» comma.

* يمكنك أن تقول: «علامة استفهام» question mark ليضيف التطبيق العلامة في نهاية السؤال.

* إذا أردت بدء فقرة جديدة، قل: «سطر جديد» new line، أو «فقرة جديدة»new paragraph.

* إذا أردت أخذ قسط من الراحة، يمكنك أن تقول: «توقف عن الاستماع»stop listening.

* إذا أردت مواصلة العمل مجدداً، قل: «استئناف» resume.