المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

التعامل مع قائمة dock عبر لوحة المفاتيح

يفضل بعض المستخدمين الاستعانة بلوحة المفاتيح في أداء المهام المختلفة عبر أجهزة الحاسب، لما يحققه لهم هذا الأمر من سرعة في الاستخدام، حيث يتجنبون الدخول إلى التطبيقات والإعدادات والأوامر من خلال القوائم الرئيسة، التي تتولد عنها قوائم فرعية.

ويمكن الاستعانة باختصارات لوحة المفاتيح في التعامل مع قائمة dock الموجودة في نهاية الشاشة بأجهزة «ماك»، والمتضمنة أهم الأدوات والتطبيقات التي يستعين بها المستخدم، منها متصفح «سفاري»، وتطبيق البريد. فإذا كنت من مستخدمي أجهزة الحاسب العاملة بنظام التشغيل «ماك»، فيمكنك الاستعانة بهذه الاختصارات للتعامل مع قائمة dock كما يلي: انقر مفتاحي (Command وM) معاً، إذا رغبت في تقليل حجم النافذة الأمامية لقائمة dock. ولو أردت إخفاء أو إظهار القائمة، انقر مفاتيح (Option وCommand وD). ولإضافة عنصر محدد من تطبيق finder إلى قائمة dock، انقر مفاتيح: (Control وShift وCommand وT).

منع المواقع من تشغيل الصوت تلقائياً

لم يعد التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو مقتصراً على مواقع الفيديو المتخصصة، مثل «يوتيوب» أو غيره، حيث إن الكثير من المواقع التي تقدم محتوى نصياً عادياً تدعم هذا المحتوى بعدد كبير من الفيديوهات. والأكثر من ذلك أنه يتم تشغيل هذه الفيديوهات تلقائياً. واعتاد مستخدمو متصفح «فايرفوكس» استخدام بعض الامتدادات والملحقات التي تساعدهم على تجنب التشغيل التلقائي للمواقع، التي تبث محتوى صوتياً أثناء التصفح. غير أنه مع الإصدار (66.0) من المتصفح لم يعد المستخدم بحاجة إلى ذلك، من خلال اتباع الآتي: افتح المتصفح وانقر قائمة التحكم الرئيسة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى تبويب الخيارات وانقر فوقه، ومن ثم انقر فوق قسم الخصوصية والأمن، ومرر للأسفل داخل الجانب الأيمن من الشاشة حتى تصل إلى قسم الأذون والصلاحيات، ثم ابحث تحت هذا القسم عن خيار منع المواقع من التشغيل التلقائي للصوت، وضع علامة التأشير داخل المربع الصغير المجاور له.