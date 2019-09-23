«إل جي» ترقي أجهزة التلفاز بتقنية تتيح عرض ألعاب أكشن

المصدر: سيؤول ــ د.ب.أ

أعلنت شركة «إل جي» الكورية الجنوبية عن تعاونها مع شركة «نفيديا» لترقية أجهزة التلفاز الذكي OLED بتقنية G-Sync، حتى يتمكن المستخدم من الاستمتاع بألعاب الأكشن السريعة والألعاب المعقدة كثيفة الحوسبة بسلاسة.

وأشارت «إل جي» إلى أن موديلات عام 2019 من أجهزة التلفاز الذكيOLED E9 قياس 55/‏‏65 بوصة وموديلات OLED C9 قياس 77/‏‏65/‏‏55 بوصة، تدعم تقنية G-Sync. وتمتاز أجهزة التلفاز الذكي OLED من «إل جي» بمعدل تحديث صورة يصل إلى 120 إطاراً في الثانية، في ما يبلغ زمن تأخر الإدخال نحو 6 مللي/‏‏ثانية مع المحتويات بدقة 1440 بيكسل، كما أكدت «إل جي» أن أحدث موديلاتها من أجهزة التلفاز الذكي تدعم تقنية HDR10 أو Dolby Vision.

وتأتي أجهزة التلفاز الذكي مزودة بأربعة منافذ HDMI-2.1مع دعم وضع «الكمون المنخفض التلقائي» (ALLM) في منفذ HDMI 2.1، إضافة إلى دعم وظيفة eARC وVRR في نطاق يمتد من 40 إلى 120 إطاراً في الثانية.

كما تمتاز أجهزة التلفاز الذكي من «إل جي» لعام 2019 بدعم العديد من صيغ الصوتيات مثل «دولبي Atmos» و«دولبي TrueHD» للاستمتاع بالألعاب الأكشن السريعة والمغامرة.