المصدر: الامارات اليوم

تحديد أماكن الأصدقاء عبر Find My

دمجت شركة «أبل» الأميركية في نظام تشغيل «آي أو إس 13» تطبيقي: «العثور على هاتفي» Find My iPhone، و«العثور على أصدقائي» Find My Friends في تطبيق جديد أطلقت عليه «Find My». ويتضمن التطبيق الجديد قسماً يسمح للمستخدم بالعثور على الأصدقاء وأفراد الأسرة الذين تشارك موقعه معهم. لذلك، يمكنك تحديد أماكن الأصدقاء باستخدام «Find My» من خلال فتح التطبيق أولاً، ثم توجه إلى نهاية الشاشة، وانقر فوق «قائمة الأشخاص» people.

اسحب «بطاقة الأشخاص» إلى الأعلى، لتشاهد قائمة الأشخاص الذين يتشاركون موقعهم معك، أو الذين تشاركوا موقعهم معك في الماضي، ثم انقر فوق الشخص الذي ترغب في التعرف الى مكانه، لتشاهد موقعه على الخريطة.

ستجد أن «بطاقة المكان» الموجود بها الشخص، تظهر أمامك أسفل الخريطة، فضلاً عن الاتجاهات التي تمكنك من الوصول إليه، مع ملاحظة أنه إذا لم يظهر مكان الشخص أمامك، فهذا يعني أن الشخص أغلق هاتفه، أو أنه توقف عن تشارك الموقع معك.

الاستبدال التلقائي للنصوص في «مستندات غوغل»

يحتاج المستخدم أحياناً إلى كتابة بعض العبارات المتكررة في مستنداته، ومن ثم يشعر بالملل مع تكرار كتابة هذه العبارات الطويلة، لاسيما إذا كانت تحتوي على رموز أو معادلات رياضية أو أسماء تجارية تستلزم ترتيباً معيناً. لذلك، وفر تطبيق «مستندات غوغل» الفرصة للتخلص من هذه الطريقة عبر اختيار كلمة واحدة مثلاً أو رمز، وإحلال العبارة المقصودة محله. لذلك، إذا كنت من مستخدمي إصدار الويب من «مستندات غوغل»، فإنه يمكنك كتابة النص البسيط، واستبداله بالعبارة المتكررة تلقائياً من خلال تسجيل الدخول إلى حسابك عبر «غوغل درايف» أولاً، ثم افتح «مستندات غوغل».

انقر فوق قائمة «الأدوات»، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى: «التفضيلات» Preferences وانقر فوقها.

مرر حتى تصل إلى: «الاستبدال التلقائي» Automatic Substitution، ثم اكتب النص الجديد داخل حقل النص الموجود تحت عبارة Replace، واكتب العبارة المتكررة أو المعادلة داخل حقل النص الموجود تحت كلمة: With. وأخيراً، انقر فوق خيار «موافقة» Ok.