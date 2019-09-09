المصدر: دبي - الإمارات اليوم

معرفة رقم الإصدار الخاص بـ«فايرفوكس»

من المفيد جداً أن يعرف مستخدمو متصفحات الويب، رقم الإصدار الذي تعمل به متصفحاتهم، وذلك لأسباب كثيرة، منها أن يعرف المستخدم هل المتصفح الذي يستخدمه محدّث إلى آخر إصدار أم أنه يحتاج إلى تحديث من الشركة؟، فضلاً عن أهمية هذا الأمر عند البحث عن حلول للمشكلات الفنية التي قد تعترض العمل عليه، ومواجهة الفيروسات والبرمجيات الخبيثة التي قد تخترقه.

لذلك، إذا كنت من مستخدمي متصفح «فايرفوكس»، فإنه يمكنك التعرف إلى رقم الإصدار الذي تستخدمه من المتصفح من خلال فتح متصفح «فايرفوكس» أولاً، ثم النقر فوق قائمة التنقل الرئيسة في المتصفح، وتبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية في أعلى يمين الشاشة.

مرر بعد ذلك للأسفل داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى تبويب: «المساعدة» Help وانقر فوقه، ثم مرر داخل النافذة التالية مجدداً حتى تصل إلى خيار: «حول فايرفوكس» About Firefox، وانقر فوقه. وهنا ستظهر أمامك نافذة جديدة تتضمن في أعلاها رقم الإصدار الخاص بالمتصفح.

تشارك الصور بين «بينج» و«جيميل»

إذا كنت من مستخدمي متصفح «إيدج»، ومحرك بحث «بينج»، فإنه يمكنك تشارك الصور مباشرة مع بريد Gmail من خلال النقر فوق أيقونة المتصفح التي تبدو في شكل حرف «e» ثم توجه إلى محرك بحث «بينج» عبر الرابط: https:/‏‏/‏‏www.bing.com/‏‏.

أدخل عنصر البحث إلى حقل النص أعلى الصفحة، ثم انقر فوق زر «إدخال» Enter في لوحة المفاتيح.

انقر فوق قائمة «الصور» في النافذة التالية، واستعرض الصور التي ظهرت أمامك، ثم انقر فوق الصورة التي حازت على إعجابك.

مرر للأسفل، ثم انقر فوق زر: «مشاركة» Share، ثم انتقل إلى يمين النافذة الجديدة وانقر فوق تبويب: Gmail وستظهر أمامك نافذة منصة بريد «غوغل».

انقر فوق خيار: «تسجيل الدخول إلى حسابك»، وابدأ باتخاذ الإجراءات المعتادة لإنشاء رسالة.

لاحظ أن نافذة إنشاء رسالة جديدة ستفتح تلقائياً، لو كان سبق لك تسجيل الدخول إلى حساب Gmail قبل النقر فوق زر «مشاركة». وأخيراً، حدد اسم المستلم، وانقر فوق زر «إرسال».