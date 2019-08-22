المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حذف التخزين المؤقت في «إكسبلورر 11»

إذا كنت من مستخدمي نظام تشغيل «ويندوز 10» الذي يقوم، أحياناً، بالتعامل مع المواقع التي تستخدم التقنيات القديمة، بالاستعانة بمتصفح «إنترنت إكسبلورر 11» فإنه يمكنك التخلص من الملفات المؤقتة في المتصفح، من خلال فتح المتصفح أولاً، ثم انقر فوق الأيقونة التي تبدو في شكل ترس صغير أبيض اللون أعلى يمين الشاشة.

مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار: «الأمان» Safety وانقر فوقه، وعندما تظهر أمامك نافذة منبثقة، انقر فوق الخيار الأول الخاص بـ«حذف سجل التصفح» Delete browsing history.

ضع علامة التأشير داخل المربع الصغير المجاور لخيار: «ملفات الإنترنت المؤقتة وبيانات الموقع» Temporary Internet files and website data، ثم انقر داخل المربع الموجود يسار خيار: «ملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع» Cookies and website data.

وأخيراً، اترك المربعات الأخرى خالية من علامات التأشير، ثم انقر فوق زر: «حذف» Delete في نهاية الجانب الأيمن من النافذة، وستتلقى رسالة باكتمال المهمة عندما ينتهي المتصفح من العمل.

وضع السكون في جهاز «آي باد»

يتطلب الحفاظ على بطارية الأجهزة أن يوقف المستخدم الشاشة عن العمل، طالما توقف عن استخدام الجهاز، ذلك أن الشاشة من أكثر العناصر التي تستهلك طاقة البطارية.

وفي أجهزة «آي باد» يمكن للمستخدم تقليل الوقت المتاح لعمل الشاشة، ليتم إدخال الجهاز إلى «وضع السكون» sleep mode. لذلك، إذا كنت من مستخدمي الجيل السادس من أجهزة «آي باد» العاملة بنظام تشغيل «آي أو إس 12.2»، فإنه يمكنك تغيير إعدادات «الغلق التلقائي» Auto Lock للجهاز من خلال فتح تطبيق «الإعدادات».

مرر داخل القائمة الواردة في الجانب الأيسر من الصفحة، حتى تصل إلى: «الشاشة والسطوع» Display & Brightness وانقر فوقها، ثم انتقل إلى الجانب الأيسر من الشاشة، وانقر فوق زر: «الإغلاق التلقائي» Auto Lock. وهنا ستظهر أمامك نافذة جديدة تضم فترات عدة يمكن للشاشة أن تتوقف بعدها عن العمل. وما عليك سوى النقر فوق فترة التوقف عن النشاط inactivity التي ترغب في أن يتوقف الجهاز بعدها عن العمل.