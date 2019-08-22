«ميس فيت» تُطلق ساعة ذكية تشغّل الموسيقى دون هاتف

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

أعلنت شركة «ميس فيت» الأميركية عن إطلاق ساعتها الذكية Vapor X الجديدة التي يمكن استعمالها لتشغيل الموسيقى دون الحاجة إلى هاتف ذكي.

وأوضحت الشركة أن الساعة عبارة عن ساعة ذكية تقليدية ورياضية تعتمد على المعالج Snapdragon 3100 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 512 ميغابايت، وذاكرة داخلية سعة 4 غيغابايت.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة مستديرة قياس 1.19 بوصة تظهر عليها الإشعارات من الهاتف الذكي المقترن بالساعة، إلا أنه يمكن تشغيل الساعة الذكية الجديدة دون الحاجة إلى هاتف ذكي.

وتعتمد الساعة الذكية Vapor X على نظام التشغيل «Wear OS»، وبالتالي فإنه يمكنها تشغيل الموسيقى وتسجيل الأنشطة الرياضية. وتمتاز الساعة الجديدة بمقاومة الماء حتى عمق 30 متراً، و«جيروسكوب»، كما تشتمل على ميكروفون، ومقياس الارتفاع.

وتروّج الشركة لساعتها الذكية الجديدة من خلال فترة تشغيل البطارية التي تمتد إلى 24 ساعة، ويمكن تشغيلها ليومين إضافيين عند تشغيل وضع توفير الطاقة.

وأعلنت «ميس فيت» عن توافر الساعة الذكية Vapor X في الأسواق العالمية بسعر يبلغ 200 دولار (734 درهماً).