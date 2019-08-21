المصدر: دبي - الإمارات اليوم

الاطلاع على الملفات الحديثة عبر «كروم»

عند تصفح الويب، قد تصادف المرء صورة تجذب انتباهه فيرغب في تنزيلها. ويقوم بذلك بسرعة دون الانتباه للمكان الذي قام بحفظها فيه، خصوصاً إذا قام بتعديل إعدادات المتصفح لتحتفظ بالمحتوى الذي يتم تنزيله في أماكن أخرى غير مجلد التنزيل الافتراضي. ولا يعاني مستخدمو متصفح «غوغل كروم» من هذه المشكلة غالباً، لأن المتصفح يعرض في نهاية النافذة الخاصة به شريطاً يضم أحدث المواد التي تم تنزيلها. لكن أحياناً يغلق المستخدم هذا الشريط بطريق الخطأ، فلا يتمكن من الوصول للصور التي قام بتنزيلها بسهولة. والمتصفح عالج هذه المشكلة أيضاً بحيث يتمكن المستخدم من العثور على ملفاته. ويمكنك الوصول إلى ما تريد باتباع هذه الخطوات:

- افتح متصفح «كروم»، ثم انقر فوق قائمة التنقل الرئيسة في المتصفح، وتبدو في شكل ثلاث نقاط رأسية في أعلى يمين الشاشة.

- مرّر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى «المواد التي تم تنزيلها» downloads وانقر فوقه.

- ستظهر أمامك نافذة جديدة تضم أحدث المواد التي قمت بتنزيلها أخيراً، اختر الملف الذي ترغب في التعرف على مكان تخزينه، ثم انقر فوق «إظهار المجلد الذي تم الحفظ فيه» show in folder.