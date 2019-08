المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حالة البطارية في «ماك بوك»

تحتاج بطارية أجهزة «ماك بوك» MacBook إلى تغييرها كل فترة، ونظراً إلى أن المعلومة الخاصة بحالة البطارية غير موجودة بشكل مباشر على الجهاز، فإن المستخدمين يغفلون عن متابعة حالة البطارية، التي يمكن معرفتها من خلال النقر باستمرار مع التثبيت فوق مفتاح option، ثم انقر فوق أيقونة البطارية ضمن شريط الحالة أعلى يمين الشاشة.

ستظهر أمامك نافذة تكشف لك عن حالة البطارية، أمام خيار: Condition، وهنا ستجد أنها واحدة من بين أربع حالات: «الوضع العادي» Normal، أو «الحاجة إلى تغييرها في القريب العاجل» Replace Soon، أو «لابد من تغييرها في الوقت الراهن» Replace Now، أو «التوقف عن الخدمة بشكل غير متوقع» Service Battery.

يمكنك أيضاً النقر فوق أيقونة «التفاحة» أو شعار «أبل»، ثم فوق خيار: «حول هذا الجهاز» About This Mac، والنقر لاحقاً فوق خيار: «تقرير النظام» System Report.

مرر داخل الشريط الجانبي يسار النافذة الجديدة، ثم انقر فوق خيار: «الطاقة» Power، وستجد المزيد من التفاصيل بشأن البطارية.

منع الإضافات غير الآمنة في «فايرفوكس»

تحاول الإصدارات الحديثة من متصفح «فايرفوكس» حماية المستخدم من الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، وممن يحاولون التسلل إلى الكمبيوتر من خلال المتصفح. ويتأتى ذلك بمنع الإضافات التي تقدمها الجهات الخارجية إذا لم تحصل على مراجعة وتحقق من شركة «موزيلا». فوفقاً للشركة، فإن هذه الإضافات تتسبب في مشكلات تأمين كبيرة، كما أنها تعرض ثبات المتصفح للخطر. لذا وضعت «موزيلا» قائمة سوداء بهذه الإضافات الضارة. لذلك، إذا كنت من مستخدمي الإصدارات الحديثة من «فايرفوكس»، فيمكنك منع الإضافات الخبيثة من الاقتران بمتصفحك، من خلال فتح المتصفح أولاً، ثم انقر فوق قائمة التحكم الرئيسة.

مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى تبويب: «خيارات» Options وانقر فوقه، ثم انقر فوق قسم: «الخصوصية والأمن» Privacy & Security.

مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم: «الأذون والصلاحيات» Permissions، ثم ابحث عن خيار: «التحذير عندما تحاول بعض المواقع تثبيت الإضافات» Warn Me When Websites Try To Install Add-Ons ثم ضع علامة تأشير داخل المربع الصغير المجاور له.