6000 مطوّر وشريك عالمي يشاركون في مؤتمر لـ «هواوي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «هواوي» عن انطلاق فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين، الذي يُقام في مقرها بالقرب من «بحيرة سونغشان» في مدينة دونغوان الصينية. ويجمع المؤتمر الذي يُقام على مدار ثلاثة أيام، تحت مظلته 600 خبير تقني من شركة «هواوي»، إلى جانب نحو 6000 مطوّر وشريك عالمي، وذلك لمناقشة أحدث التقنيات فائقة التقدم وتطوير منظومة التكنولوجيا العالمية تحت شعار «إعادة تعريف الإمكانيات».

ويتمثل الهدف الأساسي من هذه الفعالية في استشراف مستقبل المنظومات التقنية المستقبلية والمستندة إلى جميع جوانب التقنيات الذكية التي من شأنها توفير أرقى التجارب لجميع المستخدمين.

وخلال النصف الأول من عام 2019، أشار تقرير صادر عن مؤسسة البيانات الدولية إلى بيع الشركة نحو 118 مليون هاتف ذكي، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 24% في مبيعات الشركة، ووصلت الحصة السوقية للشركة في الفترة ذاتها إلى 17.6%. ولم تقتصر هذه الزيادة على الهواتف الذكية فحسب، وإنما شملت أيضاً نمواً متسارعاً في مبيعات «هواوي» من الأجهزة المحمولة والحواسب والأجهزة القابلة للارتداء، ما أسهم في توسيع نطاق أعمال الشركة لتشمل 170 دولة وتقدم منتجاتها لأكثر من 530 مليون مستخدم حول العالم. وتضم منصة (HiAI) المفتوحة من «هواوي» أكثر من 2500 شريك، إلى جانب وجود أكثر من 140 مليون جهاز مزود بتقنيات إنترنت الأشياء والتي تدعم بروتوكولات HiLink. وشهدت «هواوي» نمواً لافتاً لتصبح إحدى كبريات الشركات في القطاع، كما نجحت في تطوير القدرات الأولية اللازمة لبناء منظومتها التقنية الذكية.

وكشفت الشركة خلال نسخة هذا العام من «مؤتمر مطوري هواوي» عن نظام التشغيل الجديد «هارموني أو إس»، HarmonyOS القائم على تقنيات النواة المصغرة (micro kernel)، والذي يعمل على جميع الأجهزة ويدعم جميع التطبيقات. ويبشر إطلاق هذا النظام بعصر جديد تتحول معه تقنيات إنترنت الأشياء، لتصبح إنترنت جميع الأشياء. ويزوّد النظام المطورين بأدوات عالية الكفاءة لدعم عمليات تطوير عدد من الأجهزة الطرفية في وقت واحد، ما يضمن توفير تجارب لا تضاهى بفضل التوظيف التكاملي على جميع التقنيات الذكية.