المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تنزيل أدوات تدقيق اللغة العربية لـ «وورد»

عندما تفتح برنامج Microsoft word بعد تنزيله واستكمال ضبطه وإعداده للمرة الأولى، ستلاحظ وجود رسالة ذات لون أصفر في أعلى الصفحة، تشير إلى أنه بإمكانك تحسين وتدقيق اللغة العربية عن طريق أدوات التدقيق المتاحة مجاناً من «مايكروسوفت». ويمكنك ذلك باتباع هذه الخطوات:

- افتح برنامج word 2013 وابدأ بالكتابة.

- انقر فوق الرسالة التي ظهرت أمامك، وستنتقل إلى موقع مايكروسوفت عبر هذا الرابط: https:/‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏bit.ly/‏‏‏‏‏2yGq1Mw

- مرّر حتى تصل إلى Proofing Tool.

- انقر فوق download، ثم مرّر حتى تصل إلى select language، ثم اختر Arabic.

- انقر فوق زر التنزيل الذي ظهر باللون الأحمر. ويمكنك أيضاً أن تقرأ متطلبات النظام وبعض التفاصيل السريعة عن الأداة في النافذة نفسه قبل أن تبدأ عملية التنزيل.

- ضع علامة التأشير أمام الملف، الذي ترغب في تنزيله من الملفين الظاهرين أمامك في النافذة الجديدة، ثم انقر فوق next.

- تابع الإجراءات ثم انقر فوق run لبدء التفعيل ثم أعد تشغيل البرنامج.