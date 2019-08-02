المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تصغير صور البريد في أجهزة «IOS»

يشكّل حجم الصور مشكلة كبيرة لمستخدمي الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «IOS»، لأن ذاكرة الجهاز ليست كافية، ويتلقى رسائل تحذره من قرب نفاد الذاكرة المتاحة للتخزين. وهنا يكون الحل هو اللجوء إلى اختيار حجم أقل للصورة، بحيث تقل المساحة التي تحتاج إليها للتخزين على ذاكرة الهاتف. فإذا كنت من مستخدمي الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «IOS»، يمكنك تقليل حجم الصور عن طريق تطبيق البريد:

• افتح تطبيق الصور Photos app على الجهاز.

• انقر فوق أيقونة الإجراءات ثم اختر البريد الإلكتروني Mail.

• ستظهر أمامك واجهة البريد، أدخل عنوان البريد الإلكتروني والموضوع داخل الحقول الفارغة، وهنا يمكنك أن تكتب عنوان بريدك الإلكتروني الخاص.

• انقر فوق زر الإرسال Send في أعلى يمين الشاشة، ثم اختر الحجم الذي ترغبه للصورة من بين الخيارات الظاهرة أمامك، التي تتنوع بين الحجم الصغير Small والمتوسط Medium والكبير Large والحجم الفعلي Actual Size.

• بعد الإرسال يمكنك إلغاء الصورة الأصلية وإعادة تحميل الصورة التي تم تصغير حجمها من صندوق البريد.