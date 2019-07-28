المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

جدولة إرسال الرسائل عبر Gmail

أضافت منصة «بريد غوغل» Gmail مجموعة جديدة من الميزات، منها: التعامل مع الرسالة بالأرشفة، والإلغاء وتأجيل القراءة دون فتحها، وربط البريد بتطبيقات «غوغل» المتعددة، مثل تطبيق المهام والتقويم، فضلاً عن ميزة تأجيل إرسال الرسالة حتى وقت معين يحدده مرسلها، ويتم ذلك من خلال سجل الدخول إلى حسابك على Gmail عبر الـ«ويب».

توجه إلى أعلى يمين الصفحة في الواجهة العربية من التطبيق، وانقر فوق أيقونة الجمع لإنشاء رسالة جديدة.

اكتب رسالتك كالمعتاد، ثم انقر فوق رأس القائمة المنسدلة المجاورة لخيار: «إرسال ذي اللون الأزرق».

انقر فوق خيار: «تحديد وقت إرسال الرسالة»، وبموجب ذلك ستظهر أمامك نافذة جديدة تقترح لك مواعيد عدة لإرسال رسالتك. إذا لم ترق لك المواعيد المقترحة، مرر حتى تصل إلى نهاية النافذة وانقر فوق خيار: «اختيار الوقت والتاريخ».

حدد بدقة الموعد الذي ترغبه من النافذة الظاهرة أمامك، ثم انقر مجدداً فوق خيار: «تحديد الوقت والتاريخ» في نهاية الجانب الأيسر من النافذة.