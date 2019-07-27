الأسواق تنتظر «غالاكسي نوت 10» وسط موجة تسريبات

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

ظهرت خلال اليومين الماضيين موجة تسريبات عبر مواقع تقنية كبرى تتعلق بمواصفات وتصميم وسعر هاتف «غالاكسي نوت 10» من شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية، المنتظر إطلاقه رسمياً في السابع من أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن الهاتف سيكون كبير الحجم بشاشة قياسها يراوح بين 6.75 و6.3 بوصات، ويعمل بمساحة تخزين لن تقل عن (1) تيرابايت، وذاكرة الكترونية (رامات) تصل الى 12 غيغابايت، فضلاً عن خمس إلى ست كاميرات، ونظام بصمة أصابع مدمج أسفل الشاشة.

وجاءت هذه التسريبات بعد وصول دعوات رسمية أرسلتها «سامسونغ»، أول من أمس، للعديد من الشخصيات وممثلي الصحافة وخبراء البحوث والتقنية، تدعوهم للمشاركة في حدث كبير يعقد في نيويورك في السابع من أغسطس، في وقت تنبأت فيه جميع التوقعات بأن الحدث خاص بإطلاق هاتف «غالاكسي نوت 10» الجديد.

التصميم

تابعت «الإمارات اليوم» التسريبات خلال اليومين الماضيين، وأول ما تناولته هو التصميم، إذ أظهرت التسريبات أن الهاتف سيأتي بالملامح الرئيسة المميزة لهاتف «غالاكسي إس 10» الذي جاء بتصميم نحيف جداً لإطار الهاتف، مع ثقب في الشاشة للكاميرا الأمامية، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية.

وسيكون الهاتف بداية تغيير في تصميم طراز «غالاكسي» ليتجه نحو التصميم الإنسيابي المميز الذي تختفي فيه الأزرار، إذ تستخدم «سامسونغ» في هذا الهاتف تقنية جديدة تجعله لا يتضمن أي أزرار تعمل بالحركة الميكانيكية، بل ستكون لمسية، بما في ذلك مفتاحا الطاقة والتحكم في مستوى الصوت.

والتصميم العام للهاتف يستخدم فيه الزُجاج من الأمام والخلف مع إطار من الألمنيوم، وطبقة حماية بتقنية «كورنينغ غوريلا»، وتقنية للحماية من الأتربة والماء بمعيار «آي بي 68»، كما يتضمن سماعات ستيريو مع الحفاظ على مدخل السماعات قياس3.5 ملليمترات.

أما قلم الكتابة، فيتوقع أن يكون مثل جميع الهواتف السابقة، لكن «سامسونغ» أضافت القدرة على شحن القلم للعمل لمدة 30 دقيقة في 40 ثانية فقط، كما أنه يدعم 4096 مستوى من الحساسية للضغط.

الجيل الخامس

تؤكد التسريبات أن «سامسونغ» ستطرح ثلاثة أو أربعة طرز من «غالاكسي نوت 10» مختلفة القدرات والمواصفات، أحدها على الأقل سيدعم تقنية الجيل الخامس لشبكات الاتصالات المحمولة.

وفي هذا السياق، ذكرت شركة «إيه تي آند تي» الأميركية للاتصالات المحمولة، أنها ستوفر هاتف «سامسونغ» يعمل بتقنية الجيل الخامس في النصف الثاني من عام 2019، كما قالت شركة «فيريزون» الأميركية الأسبوع الماضي أنها ستطرح قريباً أول جهاز «سامسونغ» متوافق مع الجيل الخامس.

شاشة الهاتف

أظهرت التسريبات أن شاشة «غالاكسي نوت 10» ستكون بمقاس 6.75 بوصات، فيما يكون قياس طراز «غالاكسي نوت 10 بلس» 6.8 بوصات. كما يتوقع أن تستخدم «سامسونغ» تصميم الشاشة الخاص بهاتف «غالاكسي إس 10 بلس»، ويشمل ذلك كاميرا أمامية ضمن الشاشة، إضافة إلى شاشة من نوع «سوبر أمولد»، ويحتمل أن تكون شاشة «غالاكسي نوت 10» أطول نسبياً من شاشة «غالاكسي إس 10».

وعلى الرغم من أن بعض الصور المسربة للهاتف توضح أن الكاميرا الأمامية ستكون عبارة عن ثقب ضمن الشاشة، فإن ذلك لا يمنع من أن تلجأ «سامسونغ» لأسلوب الكاميرا المخفية تحت الشاشة، بهدف تقديم شاشة تغطي كامل واجهة الهاتف بلا نتوءات أو حواف.

المعالج والذاكرة

من شبه المؤكد أن يأتي «نوت 10» مزوداً بمعالج «سامسونغ أكسينوس 9820 إي كيه» الذي يعمل به «غالاكسي إس 10»، ونسخة اخرى بمعالج «سناب دراغون 855» من «كوالكوم»، مع ذاكرة الكترونية للوصول العشوائي «رام» تتشابه مع ذاكرة «غالاكسي إس 10» التي تراوح سعتها بين 8 و12 غيغابايت، مع سعة تخزين داخلية تصل إلى 128 غيغابايت، ودعم بطاقات تخزين خارجية ترفع سعة التخزين إلى (1) تيرابايت.

أما الأسعار، فإن التسريبات تشير إلى أن سعر «غالاكسي نوت 10» سيراوح بين 1000 و1200 دولار (3670 درهماً و4406 دراهم) بحسب الطراز.

كاميرات «غالاكسي نوت 10»

تتحدث التسريبات عن عدد يراوح بين خمس وست كاميرات في «غالاكسي نوت 10»، واحدة أو اثنتان في الأمام، وأربع في الخلف. وتعمل هذه الكاميرات بدقة 64 ميغابيكسل للكاميرات الخلفية، ما يسمح بإمكانية التقاط صور أفضل في الإضاءة المنخفضة، كما يدعم التقريب البصري بمعدل «5 إكس»، ومن المتوقع ايضاً أن يتم تحسين قدرات الهاتف في مجال «التصوير الحسابي» أو اللقطات القائمة على الحسابات المسبقة، وكذلك في تطوير تقنية الرؤية الليلية والتصوير في الإضاءة المنخفضة.

البطارية والشحن

من المنتظر أن تراوح قوة البطارية بين 4000 و4500 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة تصل حتى 45 واط، وهي قوة تناظر بعضاً مما هو مستخدم مع شواحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة. وسيتمتع «غالاكسي نوت 10» بخاصية الشحن فائق السرعة حتى 100 واط، وخاصية المشاركة في الطاقة، إذ يستطيع أن يشحن هاتفاً آخر.