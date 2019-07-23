المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عرض الصور في «ويندوز 10»

إذا كنت من مستخدمي نظام تشغيل «ويندوز 10»، وحددت في وقت سابق أحد البرامج كخيار افتراضي لاستعراض الصور، ولم ترق لك النتيجة، فإنه يمكنك تغييره وإحلال آخر محله من خلال النقر فوق قائمة «ابدأ» start في نهاية الجانب الأيسر من الشاشة، وتبدو الأيقونة الخاصة بها في شكل مجموعة من المستطيلات.

توجه إلى أقصى يسار النافذة، ثم مرر حتى تصل إلى ترس «الإعدادات» settings ذي اللون الأبيض وانقر فوقه، ثم انقر فوق تبويب: «التطبيقات apps»، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مجموعة من الخطوط الأفقية والمربعات.

توجه بعد ذلك إلى يسار النافذة الجديدة، ومرر حتى تصل إلى «التطبيقات الافتراضية» default apps وانقر فوقه. ثم انتقل إلى يمين الصفحة ومرر حتى تصل إلى «عارض الصور» photo viewer وانقر فوق التطبيق الظاهر أمامك.

مرر داخل النافذة المنبثقة، واختر التطبيق الذي تفضله من التطبيقات المعروضة في القائمة، أو مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى أيقونة «متجر ويندوز» واختر ما ترغب فيه من تطبيقات.