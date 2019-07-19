«سوني» تطلق كاميرا جديدة بدقة 61 ميغابيكسل

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «سوني» اليابانية عن إطلاق الكاميراAlpha 7R IV الجديدة من فئة الكاميرات ذات الإطار الكامل من دون عاكس.

وأوضحت الشركة أن الكاميرا الجديدة تعمل بدقة 61 ميغابيكسل، التي تعتبر أعلى دقة وضوح حالياً على الإطلاق، كما تشتمل على مستشعر الإطار الكامل، مع أحدث جيل من معالج الصورة Bionz X.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للكاميرا على شبكةWiFi 802.11 ac وتقنية «بلوتوث 4.1»، وشبكة لاسلكية عن بُعد لأجهزة الكمبيوتر، وتقنية نقل البيانات FTP، أو منفذ USB فائق السرعة، وتتيح الكاميرا الجديدة تسجيل أفلام فيديو احترافية بدقة 4K.

وتدعم الكاميرا الجديدة التركيز التلقائي في الوقت الحقيقي مع خاصية التعرف إلى العين، التي تعمل مع الإنسان والحيوان، إضافة إلى توفر وظيفة التتبع في الوقت الحقيقي، التي تعتمد خوارزمية التعرف إلى المشهد من أجل التتبع بشكل أكثر دقة.

وأوضحت «سوني» أن الكاميرا الجديدة تأتي في جسم من المغنيزيوم مقاوم لرذاذ الماء والأتربة مع إحكام غلق منافذ البطارية وفتحات التركيب. وسيتم طرح الكاميرا في الأسواق بحلول نهاية أغسطس المقبل بسعر يبلغ 3500 دولار (12.8 ألف درهم).