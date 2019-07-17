المصدر: دبي - الإمارات اليوم

التنزيل التلقائي للمحتوى عبر «آي تيونز»

عندما يشتري المستخدم محتوى موسيقياً أو محتوى فيديو، أو بعض العروض التلفزيونية باستخدام حسابه على خدمة «آي تيونز»، فإن هذا المحتوى يصبح متاحاً على أجهزته الأخرى إذا سجل الدخول باستخدام الحساب نفسه على «آي تيونز». بل إن من الممكن تنزيل هذا المحتوى تلقائياً على بعض هذه الأجهزة دون تدخل المستخدم. لذلك، إذا كنت من مستخدمي أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام تشغيل «ويندوز 10»، فإن بمقدورك ضبط إعدادات التنزيل التلقائي باستخدام «آي تيونز» من خلال تشغيل تطبيق «آي تيونز» على الكمبيوتر أولاً، ثم توجه إلى الجانب الأيسر من شريط القوائم أعلى الشاشة وانقر فوق قائمة «تحرير» Edit.

مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى «التفضيلات» وانقر فوقها، ثم انقر فوق قائمة «التنزيلات» في أعلى شريط القوائم في النافذة الجديدة التي ظهرت أمامك.

اضبط بعد ذلك إعدادات التنزيل بحسب تفضيلاتك، ومن ذلك مستوى الجودة، ونوع المحتوى المرغوب في تنزيله، ثم انقر فوق «موافقة» Ok.