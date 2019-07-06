المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مزامنة جهات الاتصال مع Gmail

يعتبر كثيرون قائمة جهات الاتصال مكوناً مهماً للغاية من مكونات الهاتف، لذا يرغبون في الاحتفاظ بها محدثة دوماً، حتى عند تغيير نظام التشغيل أو تحديثه. ويفضل البعض أن يتم تصدير هذه القائمة إلى بعض التطبيقات الأخرى للوصول إليها من أماكن متعددة، وحتى تسهل عملية استعادتها إذا حدث أي شيء للقائمة الأصلية. فإذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون»، ورغبت في تصدير القائمة إلى تطبيق بريد Gmail، اتبع هذه الخطوات:

• افتح settings في الهاتف، ومرر إلى الأسفل داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى Passwords & Accounts، وانقر فوقه.

• انقر فوق «Add Account»، ثم فوق «Google».

• ادخل المعلومات المطلوبة لإضافة حسابك على بريد Gmail، ثم انقر فوق «Next».

• انقر فوق خيار الحفظ save.

• حرك المؤشر المجاور لتطبيق جهات الاتصال من الجانب الأيسر إلى الأيمن لتتم عملية المزامنة، ثم انقر مرة أخرى فوق خيار الحفظ save في أعلى يمين الشاشة.