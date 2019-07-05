«ويندوز 10» الجديد لا يمكن تثبيته على حواسيب «ماك»

المصدر: ريدموند - د.ب.أ

أفادت شركة «مايكروسوفت» بأن النسخة الحديثة من «ويندوز 10» رقم (1903) لا يمكن تثبيتها على حواسيب «أبل ماك»، التي تم طرحها في الأسواق قبل عام 2012، وذلك بسبب مشكلات تتعلق بالتوافق مع برامج التشغيل.

وذكرت الشركة أن المشكلة ذاتها يمكن أن تحدث مع حواسيب «ماك» الحديثة، وذلك بسبب الإصدار القديم من برنامجBoot Camp، الذي يسمح بتثبيت نظام التشغيل «ويندوز» إلى جانب نظام التشغيل «ماك أو إس».

وأوضحت «مايكروسوفت» أنه في هذه الحالة تظهر للمستخدم رسالة الخطأ «MAC HAL Driver - machaldriver.sys»، ووقتها يتعين على المستخدم تحديث برنامج Boot Camp.

وأضافت أنه بعد ذلك تزداد فرص تثبيت الإصدار رقم (1903) من «ويندوز 10»، مشيرة إلى أنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فإنها ستقدم حلاً لهذه المشكلة نهاية الشهر الجاري.