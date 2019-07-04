المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إظهار شريط الحسابات في «ماك»

يتميز «تطبيق الحاسبة» Calculator app في الحاسبات العاملة بنظام التشغيل «ماك» بسهولة الاستخدام، وسرعة أدائه للمهام المطلوبة، غير أن بعض المستخدمين يجدون صعوبة عند حساب الميزانيات التي تحتاج إلى إدخال عدد كبير من الأرقام ذات الفئات الكثيرة، فاستمرار الإدخال يخفي ما تم إدخاله من بيانات، الأمر الذي يجعل المستخدم لا يعرف ما تم إدخاله وما لم يتم. والحقيقة أن التطبيق يسمح للمستخدم من خلال ملمح «الشريط الورقي» Paper Tape بالاطلاع على كل عمليات الإدخال وفئاتها، مع إمكانية الاحتفاظ بهذا الشريط لتكرار الحسابات الدورية، فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «ماك»، فيمكنك تفعيل ملمح الشريط الورقي عبر تطبيق الحاسبة باتباع ما يلي: افتح التطبيق على الجهاز، أو ابحث عنه من خلال بحث «سبوت لايت»، ثم توجه إلى شريط القوائم في أعلى الشاشة، وانقر قائمة «النافذة» Window، ومن ثم مرر داخل النافذة المنسدلة وانقر خيار «إظهار شريط الحسابات»Show Paper Tape. كما يمكنك بدلاً من ذلك النقر فوق مفتاحي «Command وT» لإظهار الشريط.

إضافة أدوات جديدة إلى «جيميل»

تحاول تطبيقات البريد زيادة الميزات المقدمة لمستخدميها في ظل انتشار تطبيقات التراسل والتواصل الفوري، ومن ذلك مثلاً المزايا الجديدة التي أضافها تطبيق «جيميل» Gmail الخاص بهواتف «آي فون»، كالتراجع عن إرسال الرسائل، أو التفاعل مع المناسبات المسجلة بتطبيق «تقويم غوغل». كما أضاف التطبيق ميزات أخرى إلى ملمح إجراءات التمرير بدلاً من الاكتفاء بأرشفة الرسائل وحذفها، فإذا كنت من مستخدمي «جيميل»، فإنه يمكنك تعديل إجراءات التمرير باتباع الآتي: افتح التطبيق عبر الهاتف وانقر الزر الموجود في أعلى يسار الشاشة لفتح القائمة الجانبية، ثم مرر للأسفل داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار الإعدادات وانقر فوقه، ومن ثم انقر تبويب «خيارات التمرير» Swipe actions داخل النافذة الجديدة، وبعدها انقر السهم المجاور لخيار «التمرير لليمين» Right swipe، ثم فوق خيار «التمرير لليسار» Left swipe، واختر الإجراءات التي ترغب في تطبيقها، سواء كانت التحويل لسلة المهملات أو أرشفة الرسالة أو تعليمها كمقروءة أو غير مقروءة أو نقلها إلى مكان آخر أو التأجيل أو لا شيء مما سبق.