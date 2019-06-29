محو سجل التصفح من إصدار «أيدج»

المصدر: الامارات اليوم

تطوّر معظم المتصفحات إصدارات خاصة بالهواتف لتسهيل الوصول إلى المحتوى على الويب. وتحرص على إضافة كثير من المزايا لهذه الإصدارات للحفاظ على ولاء المستخدم. لكن مع الاستخدام الطويل تتراكم في المتصفح الكثير من الملفات المؤقتة، الأمر الذي يشعر معه المستخدم ببعض البطء عند الاستخدام. فإذا كنت من مستخدمي متصفح «مايكروسوفت أيدج» عبر هواتف (iPhone 7 Plus) العاملة بنظام التشغيل (Ios 12.1.4) وأردت التخلص من سجل التصفح اتبع هذه الخطوات:

• افتح التطبيق على الهاتف، وتوجه إلى نهاية الجانب الأيمن من الشاشة وانقر فوق قائمة «التنقل».

• داخل النافذة الجديدة انقر فوق Settings، ثم انقر فوق Privacy.

• مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى Clear browsing data وانقر فوقه.

• ستظهر أمامك نافذة تضم أنواع المحتوى الذي تفضل التخلص منه، انقر فوق القسم الذي تريد حذف بياناته، ثم انقر فوق Clear browsing data في النافذة نفسها.

• انقر فوق Clear الذي سيظهر في النافذة التالية.