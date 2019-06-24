طرح معيار «USB4» الجديد بنهاية 2020

المصدر: برلين - د.ب.أ

أفادت مجموعة (USB Promoter Group) بأنها أوشكت على إنهاء الأعمال الخاصة بمعيار (USB4)، الذي وصل إلى الإصدار 0.96، متوقعة طرح الأجهزة الأولى المزودة بهذا المعيار في الأسواق بحلول نهاية عام 2020، حتى تتمكن الشركات المنتجة للوحات والمكونات الأخرى من الاستعداد للمعيار الجديد.

وذكرت المجموعة أن معيار (USB4) يعمل على مضاعفة عرض النطاق الترددي لمعيار (USB-C)، كما أنه يتيح النقل المتزامن للبيانات وإشارات الشاشة، مشيرة إلى أن المعيار الجديد يعتمد على أساس بروتوكول Thunderbolt المستمد من شركة «إنتل»، ويوفر إمكانية نقل ما يزيد على 40 غيغابت في الثانية عند استعمال الكابلات المناسبة، وهو ما يعادل خمسة غيغابايت في الثانية، حيث يمكن للمستخدم نسخ فيلم سينمائي على وسيط تخزين مناسب في غضون ثانية واحدة.

وأضافت أنه من المتوقع الإعلان عن المواصفات الدقيقة للمعيار الجديد خلال العام الجاري.