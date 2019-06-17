المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشغيل التنبيهات ذات الأولوية في «ويندوز»

عندما يمارس المستخدم لعبة ما عبر جهازه، أو يقدم محاضرة معينة، لا يرغب في التعرض للإزعاج من التنبيهات التي ترد إليه من التطبيقات المختلفة في نظام التشغيل «ويندوز 10». وربما لهذا السبب أتاح له النظام فرصة إخفاء كل التنبيهات، فيما عدا المنبهات أو التنبيهات التي يرى المستخدم أن لها أولوية على غيرها. ويستطيع المستخدم لاحقاً أن يشاهد موجزاً بكل التنبيهات التي فاته الاطلاع عليها من خلال مركز الإجراءات في ويندوز. فإذا كنت من مستخدمي «ويندوز10»، يمكنك تشغيل التنبيهات ذات الأولوية باتباع الآتي: انقر قائمة «ابدأ» start، ثم مرر داخل الجانب الأيسر من الشاشة حتى تصل إلى ترس الإعدادات وانقر فوقه، ثم انقر تبويب «النظام» System داخل النافذة التالية التي ستظهر، وبعدها انقر فوق قسم «المساعدة على التركيز» Focus Assist، ثم انقر داخل الدائرة الصغيرة المجاورة لخيار «التنبيهات ذات الأولوية فقط priority only، ثم انقر الرابط الظاهر لتعديل قائمة الأولويات.

إظهار الرسائل في أعلى صندوق الوارد

تكتسب عملية تصفية وتخزين الرسائل الإلكترونية في صندوق الوارد أهمية كبيرة عندما تزيد كمية الرسائل في هذا الصندوق. ولحسن الحظ، فإن برنامج «أوتلوك» يمنح مستخدمه القدرة على تغيير طريقة تخزين البريد الإلكتروني بما يتلاءم مع تفضيلاته.

فإذا كنت من مستخدمي برنامج «Outlook 2013»، ورغبت في تخزين رسائل البريد الإلكتروني الجديدة في صندوق الوارد وفقاً لتاريخ ورودها، بحيث تظهر الرسائل الجديدة دوماً في أعلى البريد، اتبع الخطوات التالية: افتح البرنامج، وتوجه إلى طريقة التخزين أو التصنيف الحالية للرسائل في أعلى صندوق البريد الوارد، وتجدها تحت شريط البحث في الجانب الأيمن من الشاشة، ثم انقر فوق رأس القائمة المنسدلة المجاورة لخيار by، ومرر داخل القائمة المنسدلة التي ستظهر حتى تصل إلى خيار «التاريخ» Date وانقر فوقه، وإذا لاحظت ظهور كلمة «الأقدم» Oldest بجوار خيار «بالتاريخ» By Date، فهذا يعني أن عليك النقر فوق هذا الزر لتجعل رسائل البريد الحديثة في أعلى صندوق الوارد.