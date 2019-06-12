المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تفعيل وظائف قلم «HP Active Pen»

يعتقد البعض أن «وظيفة قلم» HP Active Pen تقتصر على النقر بسن القلم على العنصر الذي يرغبه في شاشة الجهاز لتحديده، أو النقر فوقه مرتين لفتحه، فإذا كنت من مستخدمي هذا القلم، فإليك بعض الوظائف التي يمكنك استخدامه في أدائها: انقر الزر السفلي الموجود على أحد جانبي قلم HP Active Pen في الأقلام المزودة بزرين لتحويل القلم إلى ممحاة رقمية، ثم استخدم الممحاة في محو الكتابة المدونة بخط اليد في التطبيقات التي تدعم هذا النوع من التفاعل، وبعد ضغط زر الممحاة حرك القلم فوق البيانات التي ترغب في محوها، علماً بأن الممحاة لا تستطيع محو النصوص العادية، كما يمكنك استخدام الزر العلوي في القلم في فتح قوائم السياق وهي القوائم التي يتم ظهورها في حالة النقر بزر الفأرة الأيمن فوق العنصر المرغوب، لذا المس شاشة الحاسوب المحمول بقلمك ثم اضغط مع التثبيت فوق الزر العلوي للقلم لثانية أو ثانيتين، واترك الزر بعدها وارفع القلم، وبموجب ذلك ستظهر أمامك قائمة السياق المتاحة في حالة توافرها.

إيقاف الإشارة إلى الأخطاء اللغوية

يكشف التدقيق اللغوي الذي تقوم به تطبيقات معالجة الكلمات، الأخطاء اللغوية للمستخدم، بحيث يتمكن من تصحيحها، فتبدو المستندات التي يعدها أكثر انضباطاً. وتعد التطبيقات المكتبية التي تتخذ من الـ«ويب» قاعدة انطلاق لها من التطبيقات التي تؤدي هذه المهمة بنجاح، ومنها تطبيق «مستندات غوغل»، فإذا كنت من مستخدمي التطبيق ورغبت في إزالة الخطوط التي تظهر أسفل الكلمات لتشير إلى كونها تحتوي خطأ لغوياً، اتبع ما يلي: سجل الدخول إلى حسابك عبر تطبيق «غوغل درايف»، ثم افتح المستند الذي ترغب في إخفاء علامات الأخطاء اللغوية به، وانقر قائمة «الأدوات» Tools ثم انقر داخل النافذة التي ظهرت فوق خيار «التهجي» Spelling، وانقر بعدها خيار «الأخطاء التي تظهر تحتها خطوط» Underline errors داخل النافذة المنبثقة. وبموجب الخطوة السابقة ستتم إزالة الخطوط الموجودة تحت الكلمات التي يعتقد البرنامج أنها خاطئة.