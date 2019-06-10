المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تفعيل الوضع الداكن في «تويتر»

إذا كنت من مستخدمي تطبيق «تويتر» عبر الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس» اتبع الخطوات التالية لتشغيل المظهر الداكن تلقائياً، بعد تحديث التطبيق إلى آخر إصداراته: افتح التطبيق على هاتفك أو على جهاز «آي باد»، ثم تأكد من اختيار تبويب الصفحة الرئيسة في نهاية النافذة، وانقر فوق أيقونة ملفك الشخصي في أعلى يسار الشاشة، ومن ثم مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار «الإعدادات والخصوصية» Settings and privacy وانقر فوقه، وبعدها انقر خيار «الشاشة والصوت» Display and sound داخل النافذة التالية، ثم مرر داخل النافذة الجديدة للأسفل حتى تصل إلى خيار «الوضع الداكن التلقائي» Automatic dark mode، وعندها حرك المؤشر الموجود بجانب الخيار السابق من اليسار إلى اليمين لتفعيله، وسيتم تشغيل المظهر الداكن تلقائياً في المساء ويتوقف في الصباح. ولو أردت تفعيل المظهر الداكن يدوياً، حرك المؤشر المجاور لخيار «الوضع الداكن» Dark Mode من اليسار لليمين في النافذة نفسها.

إعادة نشر صور «السيلفي» المؤرشفة

أحياناً يؤرشف المستخدم بعض المنشورات وصور «السيلفي» التي سبق له التقاطها عبر تطبيق «إنستغرام». لكن عندما تفرض عليه الظروف إعادة نشر بعض هذه الصور لا يتمكن من ذلك، لأنه لا يعرف كيفية العثور عليها. فإذا كنت من مستخدمي «إنستغرام» عبر الهواتف العاملة بنظام التشغيل «أندرويد»، يمكنك إعادة صور «السيلفي» المؤرشفة عبر التالي: افتح التطبيق وتوجه إلى نهاية الجانب الأيمن من الشاشة وانقر أيقونة ملفك الشخصي، ثم انتقل إلى أعلى يمين الشاشة وانقر فوق «زر الأرشيف» Archive button، وبعد ذلك انقر فوق رأس القائمة المنسدلة الموجودة في أعلى النافذة الجديدة ثم انقر خيار «المنشورات» Posts، وعندها ستظهر صور «السيلفي» ومقاطع الفيديو التي التقطتها، ابحث بينها عن الصورة التي ترغب في إخراجها من الأرشيف وانقر فوقها، لتظهر أيقونة النقاط الثلاث التي تعني المزيد من الإجراءات، انقر داخلها فوق خيار «الإظهار على الملف الشخصي» Show on Profile.