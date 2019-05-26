المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تكبير الصور على أجهزة IOS

لا يستطيع مستخدمو تطبيق الصور في أجهزة «أبل» العاملة بنظام التشغيل (ios) تكبير حجم الصورة إلا بقدر محدود، قد لا يشبع فضول المستخدم. لكن مع ذلك، فإن البعض يستخدم حيلة بسيطة لحل هذه المشكلة وتكبير الصور بدرجات كبيرة جداً. فإذا أردت تكبير إحدى الصور أو لقطات الشاشة بدرجة تفوق ما تتيحه «أبل» لمستخدمي التطبيق، اتبع هذه الخطوات:

• افتح تطبيق الصور Photos app على جهازك، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل زهرة ملونة.

• اختر الصورة التي ترغب في تكبيرها، ثم انقر فوق زر التحرير Edit.

• انقر فوق Crop التي تبدو في شكل مربعين متداخلين في شريط أدوات التحرير editing toolbar في الجانب الأيسر من الشاشة.

• قص الصورة بسحب أحد جوانبها برفق ثم انقر فوق Done لحفظ التغييرات.

• يمكنك أيضاً بدلاً من قص الصورة أن تقوم فقط بتدويرها قليلاً في أي اتجاه، ثم إعادتها إلى وضعها الأول والنقر فوق Done لحفظ التغييرات.

• يمكنك الآن تكبير الصورة إلى أي درجة ترغب فيها من خلال المباعدة بين الأصابع.