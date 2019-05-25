«سينولوجي» تطلق حلول تخزين لمجموعات العمل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة «سينولوجي» التايوانية Synology حلولRackStation RS819، وهي أول حلول ضمن سلسلة منتجات Value في الشرق الأوسط.

وأوضحت الشركة أن حلول RS819 تمتاز بالحجم الصغير وقابلية التوسع، مع وجود أربع مساحات مناسبة لأقراص التخزين المتصلة بالشبكات، والمدعومة بتقنية «سناب شوت»، لافتة إلى أن تلك الحلول صممت منذ البداية بشكل يناسب مجموعات العمل، ويمكنها من إدارة ومشاركة وتزامن البيانات بفعالية وإعداد النسخ الاحتياطية لها.

وقال المدير الإقليمي لدى «سينولوجي» في الشرق الأوسط، نك جينغ، إنه «نظراً للإقبال المتزايد والسريع على تقنيات التحول الرقمي، ومنها البنية السحابية وإمكانات التحليل والبيانات الضخمة والتعلّم الآلي، فإن الحاجة تبرز إلى وجود حلول تخزين تتميز بالكلفة المنخفضة والكفاءة وقابلية التوسع، مع إمكانات مدمجة للنسخ الاحتياطي».

وأضاف: «صممت أحدث حلول التخزين المتصلة بالشبكات بحيث تترك أقل أثر ممكن على البيئة وتستخدم وحدة معالجة مركزية متطورة رباعية النواة بسرعة معالجة تبلغ 64 بت، مع إمكانية زيادة مساحة التخزين لتصل إلى 112 تيرابايت»، مؤكداً أنه يمكن للمؤسسات المتوسطة، الاستفادة بشكل كبير من القدرات المتنوعة للحوسبة والتخزين والمدمجة في حلولRackStation RS819.