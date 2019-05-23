المصدر: دبي-الامارات اليوم.

إيقاف مشاركةقصص «إنستغرام»

قدمت شبكة «إنستغرام» ملمحاً جديداً يمكن بمقتضاه للمستخدمين تشارك قصص الحسابات التي يتابعونها عبر الرسائل المباشرة بينهم وبين الآخرين. لكن بعض المستخدمين الذين لم يفعّلوا خيارات الحساب الشخصي يزعجهم هذا الأمر، لأنه يمكن للأصدقاء تشارك هذه الصور مع غير المتابعين. لذا أتاحت «إنستغرام» أيضاً لمستخدميها الرافضين للفكرة إمكانية منع هؤلاء المتابعين من مشاركة قصصهم مع الآخرين عبر الرسائل المباشرة. فإذا كنت أحد هؤلاء، وتستخدم تطبيق «إنستغرام»، يمكنك إيقاف تشارك قصصك عبر الرسائل المباشرة باتباع التالي: افتح تطبيق «إنستغرام»، وانقر أيقونة ملفك الشخصي، ثم انقر أيقونة التحكم الرئيسة في التطبيق، ومن ثم انقر خيار الإعدادات، وبعدها مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى تبويب «الخصوصية والأمان» Privacy and Security، ومنه انتقل إلى قسم «أدوات التحكم في القصص» Story Controls ثم انقر فوقه، ومرر داخل النافذة التالية حتى تصل إلى خيار «السماح بالمشاركة» Allow Sharing، وعندها حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليمين إلى اليسار لإيقافه عن العمل.