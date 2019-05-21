سوق دبي الحرة تستخدم حلول «تينسنت» الرقمية الذكية في الصين

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

وقّعت سوق دبي الحرة اتفاقية للتعاون الاستراتيجي مع عملاق الإنترنت الصيني «شركة تينسنت القابضة المحدودة»، المزود للخدمات والمنتجات المرتبطة بالإنترنت في الصين.

وأكد بيان صدر أمس أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز تجربة التسوق والسفر لزوار سوق دبي الحرة من الجنسية الصينية، وتهدف إلى الاستفادة من خبرة «تينسنت» والمنصات الرقمية الصينية، والبناء على المكانة التي تتمتع بها سوق دبي الحرة عالمياً كوجهة رئيسة لتجزئة السفر، وتعزيز الوصول التسويقي المتكامل للأخيرة في الصين، كما سيسهم التعاون بين الطرفين في إغناء تجربة سفر الزائر الصيني في دبي باستخدام حلول التجزئة الاجتماعية والذكية، وذلك يشمل: «ويب تشات باي»، وبرنامج «وي تشات ميني»، و«تينسنت كلاود».

وجرى التوقيع على الاتفاقية في برج «تينسنت بنهاي» في مدينة «شينزين» الصينية، بحضور رئيس عمليات سوق دبي الحرة، راميش كيدامبي، والمدير العام لمكتب هونغ كونغ وتايوان، المجموعة الدولية للأعمال - تينسنت، نورمان تام.

وقال النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، كولم ماكلوخلين، إن الصين سوق مهمة لسوق دبي الحرة، التي تسعى دوماً لإيجاد أفضل السبل لجذب المسافر الصيني، لافتاً إلى أن «تينسنت» تحظى بسمعة عريقة في مجال الابتكار، وهي شريك مهم لسوق دبي الحرة. بدوره، قال رئيس عمليات سوق دبي الحرة، راميش كيدامبي، إن التعاون مع «تينسنت» سيسهم على نحو كبير في استقطاب المسافرين الصينيين.

يشار إلى أن منصة «وي تشات» المتكاملة والمملوكة لـ«تينسنت»، تتيح إمكانية الوصول إلى نحو مليار مستخدم نشط شهرياً، والترويج لسوق دبي الحرة في أوساط المسافرين الصينيين، وستعمل «تنسينت»، من خلال حلولها الاجتماعية والذكية في مجال التجزئة، على رفع عائدات سوق دبي الحرة إلى أقصى حد من خلال الاستثمار الإعلامي، والوصول إلى شرائح واسعة ورئيسة من المتعاملين.