المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تغيير نداء استدعاء «أليكسا»

تسمح شركة «أمازون» لمستخدمي مكبرات الصوت Echo التي تنتجها بتغيير نداء الاستدعاء أو كما يطلق عليها «كلمة الإيقاظ» Wake Word الخاصة باستدعاء المساعد الرقمي الشخصي «أليكسا»، وذلك لتجنب الارتباك الناشئ عن وجود أشخاص يحملون الاسم نفسه في النطاق المحيط بالجهاز. فإذا كنت من مستخدمي أجهزة Amazon Echo، يمكنك تغيير «كلمة الإيقاظ» بإحدى الكلمات الأخرى التي تتيحها «أمازون» من خلال ما يلي: افتح قائمة التنقل الرئيسة في تطبيق «أليكسا»، ثم مرر داخل القائمة المنسدلة، وانقر فوق تبويب «الإعدادات»، ثم انقر فوق خيار إعدادات الجهاز أعلى النافذة التالية، لتظهر نافذة جديدة، اختر الجهاز الذي ترغب في تغيير كلمة الإيقاظ الخاصة به من القائمة الظاهرة أمامك، ومن ثم مرر للأسفل لتصل إلى قسم «الإعدادات العامة» وانقر «كلمة الإيقاظ»، وبعدها اختر الكلمة الجديدة من القائمة الظاهرة، وبموجب ذلك ستظهر نافذة منبثقة تخبرك بأن الأمر يستغرق بضع دقائق، انقر داخلها فوق خيار الموافقة.

إيقاف الاتصال التلقائي بـ «واي فاي»

يعاني بعض مستخدمي أجهزة «أندرويد» العاملة بنظام التشغيل (Android 9.0 Pie) من مشكلات الاتصال بشبكة الـ«ويب»، وذلك بسبب تفعيل ملمح الاتصال التلقائي بالشبكات اللاسلكية المعروفة للجهاز، وهو ملمح أضافته شركة «غوغل» لبعض الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «أندرويد أوريو»، ثم أتاحته لجميع الأجهزة العاملة بنظام التشغيل Android 9.0) Pie). ومن ميزات هذا الملمح أنه يتيح للمستخدم تعطيل شبكة الـ«واي فاي» للحفاظ على البطارية ثم تشغيلها واتصال المستخدم بالشبكات اللاسلكية في منزله وعمله تلقائياً بمجرد وصوله للمنطقة الموجودة بها هذه الشبكات دون الحاجة الى تفعيل الاتصال يدوياً.

فإذا كنت تفضل إيقاف تفعيل ملمح الاتصال التلقائي بشبكات «واي فاي» اتبع ما يلي: انقر تطبيق الإعدادات ومرر داخل نافذة الإعدادات حتى تصل إلى تبويب «الشبكة والإنترنت» وانقر فوقه، ثم انقر قسم «الشبكات اللاسلكية» (Wi-Fi)، ومرر مجدداً داخل النافذة التالية وانقر خيار «تفضيلات واي فاي»، ومن ثم حرك المؤشر المجاور لخيار «تشغيل واي فاي تلقائياً» لإيقاف تشغيله.