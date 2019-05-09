قرص SSD جديد يتيح معدلات عالية لنقل البيانات

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

كشفت شركة «تيم جروب» التايوانية، أمس، عن قرص SSD جديد، مشيرة إلى أن قرص الحالة الساكنة (MP34) يعتمد على ذاكرة (M.2)، ويتيح معدلات عالية لنقل البيانات بفضل تقنية 3D-NAND الحديثة.

وأفادت الشركة بأنه يتم توصيل بطاقة (M.2) بطول 80 ملليمتراً عن طريق أربعة مسارات PCIe 3.0 باستخدام الإصدار 1.3 الحالي من بروتوكول (NVMe)، لافتة إلى أن الحد الأقصى لمعدل نقل البيانات في الموديل بسعة واحد تيرابايت يبلغ ما يصل إلى 3000 ميغابايت/‏‏الثانية أثناء القراءة، و2600 ميغابايت في الثانية أثناء الكتابة. وبينت «تيم جروب» أنه لا يتم الوصول إلى تلك القيم مع الموديلات ذات السعة التخزينية الأصغر، حيث يبلغ الحد الأقصى لنقل البيانات 850 ميغابايت في الثانية مع الموديل سعة 256 غيغابايت، موضحة أن عدد عمليات القراءة والكتابة المتزامنة تبلغ 190 و160 ألفاً على التوالي.

يشار إلى أن الشركة التايوانية لم تفصح عن أي معلومات بشأن موعد طرح قرص الحالة الساكنة (MP34) الجديد في الأسواق أو أسعاره المتوقعة.