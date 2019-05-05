«اتصالات مصر»: خدمات الإنترنت ستحقق 35% من إيرادات 2019

المصدر: القاهرة - رويترز

قال الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات مصر»، حازم متولي، إن الشركة تستهدف جمع 35% من إيراداتها هذا العام من خدمات الإنترنت، ارتفاعاً من 30% في 2018.

وأضاف متولي أنه يستهدف نمواً في خانة العشرات في إيرادات الشركة التابعة لمجموعة اتصالات الإماراتية في 2019. وكانت إيرادات الشركة زادت نحو 16% في 2018، إلى نحو 13.6 مليار جنيه (794.4 مليون دولار). وقال: «وزعنا على مساهمي الشركة 900 مليون جنيه من الأرباح في 2018، ونتوقع توزيعات أيضاً في هذا العام إذا لم يحدث أي تأثير في سعر الصرف يؤثر فينا». وقفز صافي ربح الوحدة المصرية نحو 40% في 2018، إلى 1.16 مليار درهم (320 مليون دولار)، وفقاً للقوائم المالية للشركة الأم. وقال متولي: «معظم النمو يأتي من خدمات الإنترنت، وشركتنا كانت أول مشغل رقمي متكامل منذ ثلاث سنوات، وحالياً لدينا أكثر من مليوني مستخدم شهرياً للتطبيقات الرقمية، وخدمة الجيل الرابع أحدثت طفرة في خدمات نقل البيانات بمصر».

وأضاف متولي أن الترددات، التي حصلت «اتصالات مصر» عليها لخدمات الجيل الرابع «كافية»، وفي الوقت الحالي لا نحتاج ترددات جديدة بشكل فوري ولكن قد نحتاج في المستقبل. وتابع: «جميع أرقام الشركة في 2018 كانت إيجابية وبها نمو، وهذا دليل على أن السوق تسير بخطى ثابتة، وأنه ليست هناك حروب أسعار، بل تطور كبير في الخدمة وسرعات الإنترنت».

وأضاف متولي أن «اتصالات» تعمل على ضخ استثمارات بنحو 4.5 مليارات جنيه، هذا العام في مصر، منها أكثر من ثلاثة مليارات جنيه لتحديث الشبكة. وبلغت استثمارات «اتصالات مصر» في 2018 نحو 4.5 مليارات جنيه أيضاً. وتعمل في مصر أربع شركات لتشغيل الهاتف المحمول هي: «فودافون مصر»، و«أورانج» و«اتصالات مصر»، و«المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة.

وقال متولي إن «(اتصالات مصر) تقدم خدمة الهاتف الثابت افتراضياً، لكنها لاتزال في المراحل التجريبية، وفعّلنا مئات الخطوط تجريبياً، وخلال أقل من عامين ستكون الخدمة مفعلة بجانب الحملات الإعلانية الخاصة بها».