المصدر: الامارات اليوم

إزالة «سكايب» من تنبيهات «ويندوز»

يحظى تطبيق «سكايب» Skype الموجود افتراضياً في نظام التشغيل Windows 10، بنصيب من لوح التنبيهات الموجود في نهاية الشاشة. وإذا أراد المستخدم إزالته من هذا اللوح، بالنقر فوق الأيقونة الخاصة به بزر الفأرة الأيمن، لا يتمكن من ذلك، كما كان الأمر مع الإصدار الكلاسيكي من التطبيق، ولذا يمكنك التخلص من وجوده باتباع الخطوات الآتية:

• توجه إلى لوح التنبيهات في نهاية الشاشة، ثم انقر فوق أيقونة التطبيق التي تبدو في شكل حرف«s» لفتحه.

• انقر فوق أيقونة «المزيد» التي تبدو في شكل ثلاث نقاط أفقية، بجانب صورة الملف الشخصي.

• انقر فوق خيار settings، ثم مرر للأسفل داخل لوح القوائم الموجود يسار النافذة الجديدة، حتى تصل إلى تبويب «الإعدادات العامة» General ثم انقر فوقه.

• ابحث داخل الجانب الأيمن من الشاشة عن خيار «إظهار تطبيق سكايب» ضمن لوح التنبيهاتShow Skype in the Windows notification area (system tray).

• حرك المؤشر الموجود في بجانب الخيار السابق من اليمين لليسار لإيقافه عن العمل.