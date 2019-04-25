4 أمور تقنية تساعد الشركات الصغيرة على النمو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة «سايج الشرق الأوسط»، بأن التكنولوجيا الرقمية توفر حلولاً لا حصر لها للشركات الصغيرة والمتوسطة لاستكشاف فرص جديدة والقدرة على النمو، موضحة أن الأدوات الرقمية توفر طرقاً مبتكرة لخفض التكاليف، والوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز العائدات.

وحدد المدير الإقليمي للخدمات الفنية وخدمات ما قبل البيع بالشركة، منصور سروار، في بيان صادر أمس، أربعة أمور تساعد على الاستفادة من تلك الأدوات، وتتمثل بما يلي:

- فرص جديدة

من التوجهات الحالية المثيرة للاهتمام في الاقتصاد التشاركي وجود شركات تساعد الأفراد على تكوين فرص أعمال جديدة، من خلال استثمارات قليلة لا تتطلب منهم سوى استخدام الأصول التي يمتلكونها مسبقاً، حيث إن هذه الشركات المالكة للمنصات هي التي تدير عمليات التسويق، وتوفر الموقع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية، وتدقق العملاء والمزودين وتربط رواد الأعمال مع العملاء الذين يحتاجون إلى خدماتهم، لذا فإن عوائق الاستفادة من هذه الفرص منخفضة جداً.

- تكنولوجيا منخفضة الكلفة

تساعد التطبيقات السحابية، مثل أنظمة المحاسبة، ونظام إدارة علاقات العملاء، وحلول دفع الرواتب وغيرها، على خفض كلفة العديد من البرمجيات للشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ إن هذه التطبيقات تحول النفقات المدفوعة مقدماً إلى نفقات شهرية بسيطة، وتمنح مستخدميها نفاذاً آمناً إلى برمجيات عالمية المستوى.

- تقليل النفقات

لاشك أن أصحاب الشركات الصغيرة يتطلعون إلى كل الطرق المناسبة لخفض النفقات من دون التنازل عن الجودة، لذا فإن الخدمات التكنولوجية تساعدهم على تحقيق هذا الهدف، فمثلاً، تساعد التكنولوجيا المالية على خفض كلفة قبول الدفعات ومعالجتها، كما نجحت تقنيات الذكاء الاصطناعي في أتمتة العديد من المهام المتكررة.

- طرق التسويق

غيرت وسائل التواصل الاجتماعي طرق التسويق التقليدية التي كانت تطبقها الشركات والعلامات التجارية الكبيرة، إذ توفر تلك الوسائل مجموعة من الخيارات المجانية أو المنخفضة الكلفة للترويج لمنتجات وخدمات رواد الأعمال.