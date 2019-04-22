توقف «بلاك بيري» للمراسلة اعتباراً من 31 مايو

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «إمتيك» توقف خدمة «بلاك بيري» للمراسلة والدردشة عبر الهواتف المحمولة، رسمياً، اعتباراً من 31 مايو المقبل، بعد أن ظلت لسنوات أكثر خدمات المراسلة شهرة وصدقية، مع عدد مستخدمين وصل إلى 140 مليون مستخدم.

وذكرت «إمتيك» التي استحوذت على الخدمة عام 2016، أن المستخدمين الحاليين لن يتمكنوا بعد نهاية مايو 2019 من فتح تطبيق الدردشة «بي بي إم» أو مطالعة أو الوصول إلى مراسلاتهم الحالية والسابقة بشتى أنواعها.

وأفادت الشركة في بيان نشرته على المدونة الرسمية للخدمة blog.bbm.com بأنها بدأت منذ ثلاث سنوات تنشيط خدمة عملاء «بلاك بيري» للمراسلة، وهي واحدة من أكثر تطبيقات المراسلة الفورية شعبية، كخدمة عبر المنصات، حيث لا يمكن للمستخدمين الدردشة وتبادل الخبرات الحياتية فحسب، بل أيضاً استهلاك المحتوى واستخدام خدمات الدفع، مؤكدة أنها قدمت كل ما لديها لجعل هذا حقيقة واقعة.

وأضافت: «مع ذلك، فإن صناعة التكنولوجيا شديدة التغير، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلناها، فقد انتقل المستخدمون إلى منصات أخرى، بينما ثبت صعوبة جذب وتسجيل مستخدمين جدد، ولذلك فقد حان الوقت لإنهاء خدمة (بلاك بيري) للدردشة، التي ساعدت على تشكيل منصات المراسلة لتصبح على ما هي عليه اليوم».

دعم

وخصصت «إمتيك» صفحة لتقديم الدعم والنصح للعملاء الحاليين بعنوان (help.bbm.com/‏‏en/‏‏support) ليتمكنوا من الحصول على ما يريدونه قبل الإيقاف الفعلي يوم 31 مايو.

أوضحت الشركة في الصفحة العديد من النقاط المهمة للمستخدمين الحاليين، في مقدمتها أنه يتعين عليهم استرداد المكافآت الحالية الخاصة بهم الموجودة بخدمة «بلاك بيري» للمراسلة بحلول 20 مايو 2019، لأنه سيتم إزالة رصيد النقاط المجمعة الخاص بالمستخدمين في تاريخ إغلاق الخدمة يوم 31 مايو 2019.

وبيّنت أن الرصيد الموجود في تطبيق «دانا» المرتبط بالخدمة، والخاص بكل مستخدم على حدة، لايزال ثابتاً، ويمكن تنزيل التطبيق المستقل على الهواتف العاملة بنظامي التشغيل «أندرويد» أو «آي أو إس»، أو نظام التشغيل الخاص بـ«بلاك بيري»، لمتابعة الرصيد وخدماته، حيث يتم ذلك بتنزيل التطبيق وتسجيل الدخول برقم الهاتف نفسه في خدمة «بلاك بيري» للمراسلة، وكلمة المرور نفسها المستخدمة في حساب «دانا»، وبهذه الطريقة يتم الحصول على الرصيد الخاص بالمستخدم في التطبيق، ويكون قادراً على القيام بالمعاملات التي يريدها.

البيانات

وفي ما يتعلق بالبيانات والمعلومات والصور القديمة، أضافت «إمتيك» أن هذا المحتوى بكل تفاصيله متاح للتنزيل مباشرة من تطبيق خدمة «بلاك بيري» للمراسلة قبل إغلاق الخدمة، لكن يمكن تصدير جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم من التطبيق إلى أي تطبيق أو خدمات أخرى، موضحة أنه بمجرد إيقاف تشغيل الخدمة سيكون كل هذا المحتوى في حكم المفقود، ولن يتمكن المستخدم من فتح الخدمة لرؤية أي رسائل قديمة أو جديدة، أو استرداد ملفات الأصول.

وتابعت الشركة أن رسائل الدردشة لا تخزن على الحاسبات الخادمة التابعة لها، وإنما تخزن في تطبيق «بي بي إم» على جهاز المستخدم، ولذلك يتعين استخراج نسخة منها قبل إيقاف التطبيق عن العمل، مشيرة إلى أنه إذا لم يقم المستخدم بتنزيل هذه الرسائل في غضون سبعة أيام من إيقاف الخدمة، فسيتم حذفها.

ثالث إيقاف

بعد قرار إيقاف خدمة «بلاك بيري» للمراسلة والدردشة النصية عبر الهواتف المحمولة، تصبح «بي بي إم» ثالث خدمة مراسلة كبرى في تاريخ التقنية تلقى هذا المصير، حيث كانت أول حالة من هذا النوع توقف خدمة المراسلة والدردشة النصية التي قدمتها شركة «أميركا أون لاين» عام 1997 للمرة الأولى، وحملت اسم «إيه إل إم»، وكانت واحدة من أول خدمات الدردشة الفورية المجانية المستخدمة على نطاق واسع، التي تحولت سريعاً إلى واحدة من أهم أيقونات ورموز التقنية أواخر التسعينات وبداية القرن الـ21، حتى أنها استخدمت بوضوح في بعض أفلام السينما والبرامج التلفزيونية الرائجة.

وفي السادس من أكتوبر 2017، وبعد 20 عاماً على إطلاقها، أعلنت الشركة رسمياً أنها ستوقف الخدمة بدءاً من منتصف ديسمبر 2017.

أما الحالة المماثلة الثانية فكانت لخدمة المراسلة والدردشة النصية الفورية «ياهو للمراسلة»، التي أعلن قرار إيقافها في الثامن من يونيو 2018، بعد 20 عاماً من التشغيل والانتشار، واختفت رسمياً في 17 يوليو 2018، ولم تقدم شركة «ياهو» تفسيراً أو تعليقاً رسمياً على قرار الإيقاف، بل أصدرت بيانات ذكرت فيها أنه مع استمرار تغير مشهد الاتصالات، فإنها تركز على البناء وتقديم أدوات اتصالات جديدة ومثيرة تناسب احتياجات المستخدم بشكل أفضل.