المصدر: الامارات اليوم

تفعيل «التحميل الذكي» في «نيتفليكس»

أضافت شركة «نيتفليكس» إلى تطبيقها الخاص بالأجهزة العاملة بنظام تشغيل «آي أو إس»، ملمح «التحميل الذكي» Smart Downloads، الذي يسمح بتحميل الحلقات الجديدة من المواد التي يتابعها المستخدم وإحلالها محل الحلقات القديمة التي شاهدها، وبذلك لن تمتلئ مساحة التخزين في الجهاز بمواد تمت مشاهدتها بالفعل، كما أن الملمح الجديد لا يقوم بالتحميل إلا عند توافر الاتصال بشبكة «واي فاي»، حفاظاً على باقة بيانات الهاتف؛ لذلك إذا كنت من مستخدمي الأجهزة العاملة بنظام «آي أو إس»، فيمكنك تفعيل ميزة «التحميل الذكي» من خلال النقر فوق أيقونة «تطبيق نيتفليكس» Netflix app لفتحه، وتبدو في شكل حرف «N» فوق خلفية سوداء.

مرر حتى تصل إلى نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، وانقر فوق زر «تحميل» Downloads.

انقر فوق خيار «التحميلات الذكية» Smart Downloads، ثم داخل النافذة الجديدة، حرك المؤشر المجاور لخيار «التحميلات الذكية» Smart Downloads من اليسار إلى اليمين لتفعيله.