المصدر: الامارات اليوم

الوصول إلى ملامح نظام «أندرويد باي»

أضاف نظام التشغيل «أندرويد باي» عدداً من الميزات الجديدة، كما غيّر طريقة الوصول السابقة لبعض الملامح، لتصبح طريقة الوصول أكثر سهولة، لذلك، إذا كنت من مستخدمي الأجهزة العاملة بنظام أندرويد باي»، فإنه يمكنك اتباع هذه الخطوات للوصول إلى بعض الملامح المهمة:

أولاً: إذا ضبطت المنبّه ورغبت في الاطلاع على هذا الضبط بشكل سريع، مرر للأسفل مرتين من أعلى الشاشة، ثم انظر فوق المؤشر اللامع لترى المنبه.

ثانياً: إذا أردت مراجعة حالة البطارية، افتح «لوح التنبيهات» notification panel، ثم انقر فوق أيقونة البطارية لتنتقل إلى ملخص واف عن حالة بطارية الهاتف.

ثالثاً: إذا أردت التعرف إلى المعلومات التفصيلية الخاصة بما يستنزفه كل تطبيق من طاقة البطارية، فتوجه إلى أعلى الركن الأيمن من الشاشة، وانقر فوق أيقونة النقاط الثلاث الرأسية، ومن القائمة المنسدلة، انقر فوق: «استخدام البطارية»، وبموجب ذلك ستظهر أمامك شاشة جديدة تحدد النسبة التي يقتطعها كل تطبيق من طاقة البطارية.

إيقاف التذكير ببدء جلسات التدريب عبر «ساعة أبل»

تعمل «ساعة أبل» كرفيق أمين على صحة مستخدمها ولياقته، فقد ضمنتها «أبل» عدداً من المزايا، كتتبع الحالة الصحية للمستخدم، ومدى ممارسته لتمريناته الرياضية، وتتبع دقات قلبه.

ومن أبرز الميزات التي تتعلق باللياقة في الساعة، ملمح تنبيه المستخدم إلى تسجيل جلسة التمرين التي يقوم بها إذا نسي ذلك، فالساعة تستشعر قيام المستخدم بممارسة بعض أنواع التمرينات الرياضية، ومن ثم تصدر نقرات متتابعة فوق معصمه وترسل إليه بعض التنبيهات ليختار نوع التمرين وتحديد لحظة البدء وتسجيل البيانات. لكن إذا كنت من مستخدمي «ساعة أبل» فإنه يمكنك إيقاف التذكير ببدء جلسة التدريب من خلال فتح «الإعدادات»، ثم انقر فوق فئة «الإعدادات العامة» General.

مرر للأسفل حتى تصل إلى تطبيق Workout وانقر فوقه، ثم مرر مجدداً داخل نافذة التطبيق حتى تصل إلى خيار: «التذكير ببدء جلسات التدريب» Start Workout Reminder، وهنا حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليمين إلى اليسار حتى يختفي اللون الرمادي.