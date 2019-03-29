6 ميزات في «غوغل كروم» الجديد تستهدف السرعة وسهولة التشغيل

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

من المتوقع أن يأتي الإصدار الجديد من متصفح «غوغل كروم»، المقرر إطلاقه رسمياً في يوليو المقبل، متضمناً ست ميزات جديدة، تستهدف تحقيق المزيد من المرونة والسرعة والسهولة في تشغيل المتصفح، والتوافق مع أكبر قدر ممكن من التصميمات والتطبيقات الموجودة بالمواقع الحديثة والقديمة معاً، حيث تشمل تلك الميزات التوسع في دعم المواقع التي صممت للعمل مع المتصفحات القديمة، وتحسين خاصية عزل المواقع لتحقيق المزيد من التأمين، والتوقف نهائياً عن دعم تقنية «فلاش»، وتعزيز خاصية الرجوع الى النسخ القديمة من المتصفح، وتطبيق وظيفة «التحميل الهادئ»، وحظر التحميل التلقائي للإعلانات.

وعقب الملاحظات التي نشرتها شركة «غوغل»، أخيراً، على صفحة الدعم الفني الرسمية لـ«غوغل كروم»، ووجهتها إلى مسؤولي تقنية المعلومات والمواقع داخل المؤسسات، تواترت التسريبات والتحليلات التي تناقش ما يمكن أن يحمله إصدار «كروم 76» من خواص وسمات جديدة. وأشارت معظم التسريبات، التي كان من بينها تقرير مطول نشره موقع «كمبيوتر ورلد»، إلى أن الإصدار الجديد يأتي بست ميزات، تشمل ما يلي:

دعم المتصفحات القديمة

يعد التوسع في دعم المتصفحات القديمة بإصداراتها المختلفة من أولى الخصائص التي سيتمتع بها «كروم 76». وبحسب التسريبات فإن هذه الخاصية ستتوسع لتشمل دعم النسخ القديمة والمبكرة من متصفح «إنترنت إكسبلورر» من شركة «مايكروسوفت»، الذي ظل مهيمناً على سوق متصفحات الانترنت لفترة طويلة، قبل أن يظهر كل من «فايرفوكس» و«غوغل كروم» ويزيحانه عن الصدارة.

وسيدعم «كروم 76» تقنية «إل بي إس» التي كانت موجودة في «إنترنت إكسبلورر»، ليتم الذهاب إلى المواقع والصفحات التي تم تصميمها للعمل مع «إنترنت إكسبلورر» وتقنية «إل بي إس» وعرضها دون مشكلات، حتى لو كانت تتضمن عناصر تحكم من نوعية «آكتف إكس» الخاصة بـ«إنترنت إكسبلورر» ولغة البرمجة «جافا».

التوسع في عزل المواقع

سيعمل «كروم 76» على التوسع في تشغيل خاصية «عزل المواقع»، إذ سيتم إلغاء الاشتراك بها وجعلها متاحة مباشرة. وتعرف خاصية عزل المواقع بأنها تقنية دفاعية تقوم بفصل وعزل صفحات بعينها من مواقع مختلفة، ليتم التعامل معها باعتبارها عمليات مختلفة، يتم تشغيل كل عملية في حالة معزولة بذاتها، والهدف من ذلك هو البرمجيات الضارة والخبيثة عن المتصفح ونظام التشغيل الشامل لجهاز المستخدم، بما يحقق تحقيق مستويات أمان أعلى للمستخدمين أثناء تصفح مواقع الإنترنت المختلفة.

وكانت «غوغل»، قدمت هذه الميزة في أواخر عام 2017 مع الإصدار «65 من كروم»، وطرحتها باشتراك وعلى نطاق ضيق مخصص للمؤسسات، ثم طورتها على مراحل حتى منتصف العام الماضي، وباتت متاحة لجميع مستخدمي «كروم»، لكن من خلال اشتراك. والمرجح أن الخطوة الخاصة بالاشتراك والتسجيل في الخدمة سيتم إلغاؤها في الإصدار «76» الجديد لتصبح ميزة العزل متاحة للجميع تلقائياً.

حظر «الفلاش»

مع نهاية عام 2016، أعلنت شركات إنتاج المتصفحات الكبرى، وفي مقدمتها «غوغل»، أنها ستتوقف تماماً عن دعم وتشغيل تقنية «فلاش» التي تقدمها شركة «أدوبي»، في المواقع التي تتعامل معها متصفحاتها، وذلك لكونها تمثل نقطة ضعف أمنية خطيرة، يستغلها المهاجمون والمخترقون في شن هجمات مؤثرة للغاية على المواقع والنظم المرتبطة بالانترنت. وحدد البعض عام 2020 موعداً نهائياً لحظر تقنية الفلاش، لكن في ما يبدو أن «غوغل» لن تنتظر حتى العام المقبل لتنفيذ هذا القرار، بل ستنفذه في إصدار «كروم 76»، ليصبح تشغيل تقنية الفلاش محظوراً بصورة كاملة ونهائياً على متصفح «كروم» بدءاً من يوليو المقبل.

العودة إلى الإصدارات القديمة

في الإصدار «76» من «كروم»، ستضيف «غوغل» دعماً أكبر لخاصية التراجع والعودة للإصدارات الجديدة من البرنامج، ليصبح بمقدور المؤسسات استعادة الإصدار القديم الذي كان يعمل لديها. وذكرت «غوغل» أن هذه الميزة ستكون متاحة بكامل خصائصها فقط للعملاء الذين يستخدمون مجموعة «ويندوز» لإدارة «كروم»، بحيث تتيح هذه المجموعة للمؤسسات وضع سياسات تشغيل تسمح بالعودة سريعاً إلى إصدار قديم من «كروم»، إذا ما حدثت أي مشكلة في التوافق بين التطبيقات المستقرة العاملة على الإصدار القديم، والإصدار الجديد من «كروم».

«التحميل الهادئ»

يتضمن الإصدار الجديد من «كروم»، خاصية «التحميل الهادئ» أو «التحميل الكسول»، وتعني أنه عندما يقرر المستخدم زيارة موقع ما، ويصل إلى صفحته الرئيسة، يتم إظهار النصوص والصور والرسوميات المختلفة في صفحات الموقع تدريجياً، حينما يقع المكان الذي توجه به النصوص والصور في المساحة المرئية لعين المستخدم.

حظر تحميل الإعلانات

تخطط «غوغل» لإدخال ميزة حماية جديدة في «كروم 76»، وهي حظر التحميل التلقائي في إطارات الإعلانات، ليبدأ عرض ملفات الاعلانات من قبل المستخدمين فقط عند النقر فوق الارتباطات الخاصة بذلك، أو استخدام خاصية السحب والإفلات من المتصفح الى سطح المكتب، أو الضغط على المفتاح الأيمن للفأرة وتحميل الملف، وذلك لمنع الازعاج وحماية الخصوصية، ومزيد من التأمين ضد الملفات الضارة والخبيثة.

• إصدار «كروم 76» يتضمن تحديثاً جديداً لخاصية «عزل المواقع».