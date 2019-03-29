«سوني» تكشف عن كاميرا «أكشن» فاخرة للاستخدامات الشاقة

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

كشفت شركة «سوني»، أمس، عن كاميرا «الأكشن» RX0 II (DSC-RX0M2) الجديدة باعتبارها كاميرا مدمجة للاستخدامات الشاقة، لكنها تظل في الأصل كاميرا «أكشن» فاخرة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن أبعاد الكاميرا الجديدة لم تتغير مقارنة بالموديل السابق RX0 (DSC-RX0)، إلا أنها تأتي بوزن 132 غراماً على العكس من الموديل السابق، الذي كان يبلغ وزنه 110 غرامات. وأضافت أن كاميرا RX0 II (DSC-RX0M2) تأتي بمستشعر Exmor RS CMOS بدقة 15.3 ميغابيكسل وعدسة Zeiss Tessar T، ويدعم مثبت الصورة الإلكتروني إمكانية تصوير الأفلام باليد بصورة خالية من الاهتزازات، مشيرة إلى أنه يمكن طي الشاشة قياس 1.5 بوصة إلى أعلى بمقدار 180 درجة وإلى أسفل بمقدار 90 درجة.

وأوضحت أنه من ضمن التجهيزات التقنية الأخرى في الكاميرا الجديدة، إمكانية نقل إشارة الفيديو بدقة «4K» غير مضغوطة عن طريق منفذ HDMI، والتسجيل بالحركة البطيئة للغاية بما يصل إلى 1000 صورة في الثانية، لافتة إلى أنه لكي يتم تسجيل الصوت أيضاً فإن الكاميرا الجديدة تتضمن منفذ ميكروفون منفصل.

وأشارت «سوني» إلى طرح كاميراتها الجديدة في الأسواق العالمية خلال مايو المقبل، غير أنها لم تفصح عن سعرها في أسواق المنطقة العربية.