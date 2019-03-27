المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إيقاف الأخبار الواردة من مصادر غير مختارة

يسمح «تطبيق الأخبار» News app لمستخدمي هواتف «آي فون» بالاطلاع على أحدث الأخبار. وكل ما على المستخدم تحديد المصادر والقنوات التي يرغب في تلقي الأخبار منها، كما يحتوى التطبيق على قسم «اليوم» Today الذي يهتم بنشر أهم الأخبار الشائعة في ذلك اليوم، ليس فقط من المصادر التي حددها المستخدم، لكن من جميع المصادر الإخبارية المتاحة، وهو أمر قد لا يفضله بعض المستخدمين. ولهذا يتيح التطبيق إيقاف تلقي الأخبار من المصادر التي لم يسبق تحديدها في قسم «اليوم». فإذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون بلس 7»، فإنه يمكنك تعديل إعدادات تلقي الأخبار باتباع ما يلي: انقر تطبيق الإعدادات، ثم مرر للأسفل حتى تصل إلى تطبيق الأخبار وانقر فوقه، ومن ثم مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى خيار «الأخبار الممنوعة في قسم اليوم» Restrict Stories in Today، وحرك المؤشر المجاور له من اليسار إلى اليمين، لتظهر نافذة، انقر داخلها فوق خيار التشغيل، وبموجب ذلك سيتم إيقاف بث أهم الأخبار والخيارات التي لم يسبق لك تحديدها.

إزالة الأدوات غير المستخدمة في «فوتوشوب»

يضم شريط الأدوات الذي يظهر يسار نافذة العمل في برنامج «فوتوشوب» أهم الأدوات التي يقوم المستخدم بالاستعانة بها، وتساعده على إنشاء وتحرير الصور التي يعمل عليها. لكن هذا الشريط يضم الكثير من الأدوات التي قد لا يحتاج البعض إليها، ويرى أنها لن تفيده في العمل. وقد يفضل لو تخلص من هذه الأدوات الزائدة، والاكتفاء بالأدوات التي يحتاجها فعلياً. والحقيقة أن بإمكان مستخدمي البرنامج تنظيم هذا الشريط وإزالة ما لا يحتاجون إليه من أدوات باتباع الآتي: افتح البرنامج وتوجه إلى شريط القوائم، وانقر قائمة «التحرير» Edit، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى الخيار قبل الأخير الخاص بشريط الأدوات Toolbar وانقر فوقه، ومن ثم انقر الأداة التي ترغب في إزالتها في العمود الأيسر الموجود تحت عنوان toolbar من النافذة الموجودة أمامك، وقم بسحبها وإفلاتها داخل العمود الأيمن الذي يحمل عنوان «أدوات إضافية» extra tools من النافذة نفسها، وبعد الانتهاء من عملية السحب والإفلات، توجه إلى أعلى يمين النافذة، وانقر خيار «تم» Done.