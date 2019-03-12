«فيتبيت» تطلق باقة جديدة من التقنيات القابلة للارتداء

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

أعلنت شركة «فيتبيت» الأميركية، أمس، عن إطلاق باقة جديدة من موديلاتها القابلة للارتداء من أساور اللياقة البدنية والساعات الذكية، موضحة أن الباقة الجديدة تضم Ace 2 وInspire وInspire HR وVersa Lite.

وذكرت الشركة أنها تهدف من خلال سوار اللياقة البدنية Ace 2 إلى تلبية متطلبات الأطفال بدءاً من عمر ست سنوات، مشيرة إلى أن السوار الجديد يمتاز بجسم مضاد للصدمات، ولوحة أرقام جديدة، والعديد من الرسومات المناسبة للأطفال.

وأفادت بأن الموديل الجديد من سوار اللياقة البدنية Inspire HR يتيح المزيد من وظائف تتبع الأنشطة البدنية وتحليل النوم والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS، لافتاً إلى أنه يتوافر بالألوان البنفسجي والأسود والأبيض، بينما سوار اللياقة البدنية Inspire لا يتضمن وظيفة قياس نبضات القلب، ويأتي باللون الأسود.

وأضافت الشركة أن السوارين يمتازان بمقاومة الماء، في حين تمتد فترة تشغيل البطارية بهما إلى خمسة أيام.

وبالنسبة للساعة الذكية Versa Lite، أشارت «فيتبيت» إلى توافرها بألوان البنفسجي والأزرق والأبيض، مبينة أنها تعتبر بمثابة الإصدار منخفض الكلفة من الساعة الذكية Versa.