متابعة أداء الأنشطة عبر «ساعة أبل»

المصدر: الامارات اليوم

تتيح «ساعة أبل» تتبع مستوى اللياقة البدنية للمستخدم، ومراجعة أهداف سبق له تحديدها.

لذلك، إذا كنت من مستخدمي «ساعة أبل»، فإنه يمكنك معرفة مستوى أدائك ولياقتك خلال أسبوع، لتحدد بناء على هذه المعلومات مستوى أدائك في الأسبوع التالي، وذلك من خلال فتح «تطبيق النشاط» Activity App على الساعة، واستخدام ميزة اللمس ثلاثي الأبعاد فوق الحلقات الملونة الظاهرة أمامك.

ستظهر نافذة جديدة تضم خيارين، الأول: «الملخص الأسبوعي» weekly summary، والثاني: «تغيير الهدف» Change Move Goal.

انقر فوق الخيار الأول، وستظهر أمامك بموجب ذلك نافذة توضح مستوى أدائك خلال الأسبوع، بما في ذلك عدد السعرات التي استطعت حرقها، والخطوات والمسافة التي قطعتها.

كما يمكنك النقر فوق الحرف الأول من اسم كل يوم من الأسبوع، لتتابع مستوى الأداء في هذا اليوم على وجه الخصوص.

ويمكنك أيضاً النقر فوق خيار Totals في نهاية النافذة لتشاهد الأداء على مستوى الأسبوع كله.